Espana agencias

Buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) arrastrado con su coche por la riera

Guardar

Palau-sator (Girona), 20 ene (EFE).- Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) que ha sido arrastrado junto a su coche por la riera que atraviesa el municipio, que presenta un notable aumento de caudal a causa del temporal de lluvia.

Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

El aviso de la desaparición se ha producido a las 7:35 horas en el marco de un temporal que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que diferentes ríos de la provincia de Girona hayan superado el umbral de peligro por caudal elevado.

Palau-sator es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, de poco más de 300 habitantes, e integrado por diferentes núcleos de población. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prisión para el líder de una red de explotación sexual en un prostíbulo de El Ejido

Infobae

Fiscalía pide hasta 3 años de prisión para una edil de Vox en València por delitos de odio

Infobae

BDO Abogados refuerza el área de Derecho Laboral en Valencia con la incorporación de Juan Antonio González

BDO Abogados refuerza el área

Sinner accede a segunda ronda; Hugo Gaston abandona

Infobae

Alcaraz llegará a las 50 semanas como número 1 del mundo haga lo que haga en Australia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega que

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”