Buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) arrastrado con su coche por la riera

Palau-sator (Girona), 20 ene (EFE).- Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator (Girona) que ha sido arrastrado junto a su coche por la riera que atraviesa el municipio, que presenta un notable aumento de caudal a causa del temporal de lluvia.

Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

El aviso de la desaparición se ha producido a las 7:35 horas en el marco de un temporal que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que diferentes ríos de la provincia de Girona hayan superado el umbral de peligro por caudal elevado.

Palau-sator es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, de poco más de 300 habitantes, e integrado por diferentes núcleos de población. EFE

