Bruselas modifica las zonas restringidas por dermatosis en Francia para evitar su difusión

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) ha modificado las zonas restringidas por la dermatosis nodular contagiosa en Francia para evitar la propagación esta enfermedad, que afecta a los bovinos, en el país y el resto de la Unión Europea (UE), según ha publicado este martes el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Las zonas de vigilancia establecidas hasta el momento "deben adaptarse tanto espacial como temporal" para evitar que la dermatosis nodular "siga propagándose" en Francia y el resto de la UE, según el documento, en el que se modifican también las medidas que deben aplicarse en estas zonas.

De acuerdo al texto, desde la última modificación de las medidas, Francia ha notificado a la Comisión otros cuatro nuevos brotes de dermatosis nodular contagiosa, que se produjeron entre el 22 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, en establecimientos que albergan bovinos pertenecientes a los departamentos ya afectados por la enfermedad de los Pirineos Orientales, Ariège y Alto Garona de la Región de Occitania.

En respuesta a estos brotes, Francia ha fijado zonas de protección y de vigilancia en los departamentos de Ariège, Alto Garona y Pirineos Orientales, donde se están aplicando las medidas de control de la enfermedad establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. EFECOM