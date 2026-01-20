Espana agencias

Bruselas crea las bases para poder prohibir a Huawei en infraestructuras estratégicas

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFECOM).- La Comisión Europea presentó este martes la nueva ley de ciberseguridad de la Unión Europea (UE) que crea las bases para poder prohibir la participación de las firmas chinas Huawei o ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales.

El Ejecutivo comunitario considera desde 2019 que ambas compañías suponen un riesgo para la seguridad europea y ante la negativa de algunos países, entre ellos España, a restringirlas de forma voluntaria, hoy planteó una norma para impulsar su prohibición definitiva en sectores clave. EFECOM

