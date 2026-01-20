Espana agencias

Berenguer, Yuri y Nico Williams, bajas de última hora para el partido de Bérgamo

Bilbao, 20 ene (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Alex Berenguer, Yuri Berchiche y Nico Williams se han quedado fuera "por diferentes lesiones" de la lista de 23 futbolistas citados por Ernesto Valverde para el partido de Liga de Campeones de mañana miércoles en Bérgamo frente al Atalanta.

El parte médico publicado por el club bilbaíno tras el último entrenamiento previo completado en Lezama revela que Berenguer no ha viajado por un "dolor recurrente en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie derecho" mientras que Yuri y Nico sufren sendas sobrecargas en las musculaturas isquiosural derecha y aductora izquierda".

Estas bajas se suman a las ya conocidas de los también lesionados Iñaki Williams, de quien el lunes se confirmó que presenta una lesión muscular de grado "leve-moderado", Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados y del sancionado Yeray Álvarez.

A quienes ha recuperado Valverde para este encuentro, en el que el Athletic está prácticamente obligado a ganar para seguir con opciones de clasificarse entre los 24 mejores equipos de la fase liga, es a Mikel Vesga y a Nico Serrano, ya recuperados de sus respectivos problemas físicos, una molestia lumbar y una sobrecarga.

Con estas ausencias, el técnico ha completado la citación con cinco canteranos: el central De Luis, los centrocampistas Ibon Sánchez y Selton Sánchez, habitual en las últimas semanas, y los delanteros Asier Hierro y Adrián Pérez.

La convocatoria para el partido frente al Atalanta, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Navarro, Sancet, Serrano, Guruzeta, Padilla, Santos, Areso, Lekue, Vesga, Unai Gómez, Rego, Selton, De Luis, Ibon Sánchez, Hierro y Adrián Pérez. EFE

