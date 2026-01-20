Espana agencias

BBVA Research constata que la inacción ante el cambio climático afecta al PIB potencial

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La inacción política ante el cambio climático puede actuar como un choque negativo de oferta y afectar al crecimiento económico potencial, mientras que una transición ordenada hacia una economía limpia puede evitar este impacto y llegar a convertirse en un impulso para el avance del PIB.

Según un estudio de BBVA Research difundido este martes, los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, junto con los cambios estructurales en la temperatura, las precipitaciones y la subida del nivel del mar, afectan a los tres factores de la producción económica, que son el capital, el trabajo y la productividad total de los factores.

Por el contrario, las políticas climáticas y las medidas de adaptación reconfiguran la inversión, la asignación del trabajo y los incentivos a la innovación.

El estudio indica que existe un "amplio consenso" en que el cambio climático no mitigado reduce el PIB potencial de las economías y cita un informe de la OCDE de 2015 en el que se estiman pérdidas de entre el 1 % y el 3,3 % del PIB mundial en 2060, así como otro del Fondo Monetario Internacional de 2025 que también destaca el impacto negativo, aunque con divergencias sobre su alcance.

El informe de BBVA Research apunta que, aunque no todos los estudios coinciden en el alcance del impacto del cambio climático, "existe una relación estadísticamente significativa entre el aumento de las temperaturas y la evolución del PIB potencial".

Ante esta situación, subraya que estrategias "tempranas, creíbles y bien diseñadas" de mitigación y adaptación pueden compensar e incluso superar los daños climáticos a largo plazo. EFECOM

