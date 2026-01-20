Espana agencias

BBVA resalta el potencial turístico de México como destino para la inversión

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El responsable global del negocio de empresas de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, ha resaltado este martes en la víspera del comienzo de Fitur "el enorme potencial del turismo en México" y ha destacado que el país "ofrece un entorno único para invertir, crecer y construir proyectos con impacto social, económico y medioambiental".

En un evento celebrado en la Fundación BBVA, Sáenz de Tejada ha puesto en valor la "madurez" del sector turístico en la República y las mejoras que harán que el país registre cifras sin precedentes en número de turistas extranjeros en 2026.

"El turismo no solo genera empleo y crecimiento, también construye identidad, promueve la diversidad y nos permite tender puentes entre culturas", ha afirmado.

La actividad turística representa para México el 9 % de su producto interior bruto, con las expectativas de que esta cifra aumente gracias al impulso económico del Mundial de Fútbol, que acogerá junto con Canadá y Estados Unidos.

En el evento se ha recordado el plan Avanzamos por México, firmado en marzo de 2025, con el que el BBVA y la Secretaría de Turismo de México han canalizado 5.400 millones de pesos mexicanos (260,75 millones de euros) para financiación destinada a pequeños negocios del sector.

Con datos del BBVA, esta inversión se ha repartido entre 250 municipios, impulsando que 9.000 nuevos pequeños comercios digitalizaran sus sistemas de pago.

El directivo ha reiterado el vínculo "consistente" que existe entre España y México, el cual hace que muchas empresas del país europeo vean el país azteca como un mercado estratégico para invertir en infraestructura hoteleras y operaciones turísticas a largo plazo.

Por último, ha afirmado que el futuro del turismo "será más tecnológico, más personalizado y desde luego más sostenible". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La tragedia de Adamuz se ceba con los opositores al cuerpo de ayudantes de Prisiones

Infobae

El equipo de 'Sirat', "esperanzado" ante las inminentes nominaciones a los premios Óscar

Infobae

España se consolida como la décima potencia mundial en investigación antártica

Infobae

Juzgan al tercer acusado por el secuestro de una joven en Vilalba (Lugo) pero la víctima no lo identifica como autor

Infobae

Marlaska confirma que hay tres cadáveres en el Alvia pendientes de extracción con maquinaria pesada

Marlaska confirma que hay tres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”