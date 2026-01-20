BBVA resalta el potencial turístico de México como destino para la inversión

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El responsable global del negocio de empresas de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, ha resaltado este martes en la víspera del comienzo de Fitur "el enorme potencial del turismo en México" y ha destacado que el país "ofrece un entorno único para invertir, crecer y construir proyectos con impacto social, económico y medioambiental".

En un evento celebrado en la Fundación BBVA, Sáenz de Tejada ha puesto en valor la "madurez" del sector turístico en la República y las mejoras que harán que el país registre cifras sin precedentes en número de turistas extranjeros en 2026.

"El turismo no solo genera empleo y crecimiento, también construye identidad, promueve la diversidad y nos permite tender puentes entre culturas", ha afirmado.

La actividad turística representa para México el 9 % de su producto interior bruto, con las expectativas de que esta cifra aumente gracias al impulso económico del Mundial de Fútbol, que acogerá junto con Canadá y Estados Unidos.

En el evento se ha recordado el plan Avanzamos por México, firmado en marzo de 2025, con el que el BBVA y la Secretaría de Turismo de México han canalizado 5.400 millones de pesos mexicanos (260,75 millones de euros) para financiación destinada a pequeños negocios del sector.

Con datos del BBVA, esta inversión se ha repartido entre 250 municipios, impulsando que 9.000 nuevos pequeños comercios digitalizaran sus sistemas de pago.

El directivo ha reiterado el vínculo "consistente" que existe entre España y México, el cual hace que muchas empresas del país europeo vean el país azteca como un mercado estratégico para invertir en infraestructura hoteleras y operaciones turísticas a largo plazo.

Por último, ha afirmado que el futuro del turismo "será más tecnológico, más personalizado y desde luego más sostenible". EFECOM