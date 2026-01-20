Espana agencias

Banca March adquiere una participación del 5 % en Exolum, de infraestructuras energéticas

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Banca March adquirirá una participación del 5 % en Exolum, compañía especializada en infraestructuras energéticas, lo que permitirá a sus clientes acceder a la inversión en esta empresa.

Según ha anunciado a través de un comunicado este martes Banca March, la coinversión constituye desde hace más de 20 años uno de sus pilares más destacados, liderando la inversión en activos alternativos mediante estrategias compartidas con los clientes, que tienen la posibilidad de invertir en los mismos productos que el banco.

Asimismo, Banca March también ofrece la posibilidad a sus clientes de invertir en activos no líquidos como venture capital, private equity, deuda privada, inmobiliario o infraestructuras, de modo que puedan acceder a invertir en estrategias de negocio que sólo estarían al alcance de los grandes inversores.

Banca March ha informado de que, desde 2008, han comprometido más de 4.000 millones de euros en este tipo de activos junto a más de 3.900 coinversores, de los cuales, uno de cada tres ha vuelto a participar con proyectos que, de media, han devuelto más de dos veces el ahorro aportado.

Exolum, fundada en 1927, es hoy una empresa especializada en transporte, gestión y almacenamiento de graneles líquidos y otros productos esenciales para la movilidad y la industria, incluidos biocombustibles y productos químicos; opera en diez países y cuenta con activos estratégicos en Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

En España, Exolum cuenta con una infraestructura que da soporte al suministro energético, cuenta con 4.000 kilómetros, 39 instalaciones y 8 millones de metros cúbicos de almacenamiento. EFECOM

