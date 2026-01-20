Espana agencias

Báez resiste a un maratón de más de 3 horas y al saque de Perricard

Sídney (Australia), 20 ene (EFE).- El tenista argentino Sebastián Báez, 36 en el ránking ATP, pasó este martes a segunda ronda del Abierto de Australia, tras derrotar en un reñido y largo encuentro al francés Giovanni Mpetshi Perricard, 61 del mundo, por 6-4, 6-4, 3-6, 7-6(4) y 6-3, que superó las tres horas.

Báez, que se medirá en segunda ronda con el italiano Luciano Darderi, 25 del mundo, necesitó de 3 horas y 11 minutos de juego para lograr la victoria frente al francés.

El duelo estuvo marcado por el potente servicio del tenista francés, que conectó 30 saques directos, y por la solidez de Báez desde el fondo de la pista. El argentino supo gestionar los momentos de mayor presión, especialmente en el cuarto set, donde se mostró firme en el desempate para evitar que el partido se prolongara aún más.

En el quinto set, Báez logró romper el servicio de su rival para tomar ventaja y mantuvo la calma para cerrar el partido con su saque. Con esta victoria, el argentino selló su pase a la segunda ronda tras uno de los encuentros más largos y disputados de la jornada en Melbourne.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el argentino quedó eliminado en primera ronda tras un encuentro con el francés Arthur Cazaux. EFE

(foto)

