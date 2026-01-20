Espana agencias

Badosa manda un mensaje de pésame a las víctimas del accidente de tren

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- La tenista española Paula Badosa envió un mensaje de apoyo y cariño a los familiares y seres queridos de las 41 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), el pasado domingo.

"Mi más sentido pésame por el trágico accidente ocurrido en Adamuz. Todo mi cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas en estos momentos tan duros", escribió en sus redes sociales la jugadora española, que se encuentra en Melbourne, donde disputa el Abierto de Australia.

Al menos 41 personas han perdido la vida y 39 están hospitalizadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el que viajaban cientos de personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, mientras que el otro tenía como destino Huelva. EFE

