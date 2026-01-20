Azkona admite que "hay ganas de revancha" ante el Barça por el 1-8 de San Mamés

Bilbao, 20 ene (EFE).- Ane Azkona, capitana del Athletic Club, admitió que en el vestuario rojiblanco "hay ganas de revancha" con el FC Barcelona, al que se enfrentarán mañana en el Skyfi Castalia en la segunda semifinal de la Supercopa, por el 1-8 que encajaron en San Mamés el pasado septiembre en la segunda jornada liguera.

"Dolió mucho porque que te metan ocho goles, encima en tu estadio, pues duele. Claro que hay ganas de revancha y de hacerlo bien", subrayó Azkona en la rueda de prensa que ofreció en Lezama antes de reconocer también la intención de "limpiar las sensaciones" del 5-0 encajado el domingo en Tenerife.

La navarra reconoció que la derrota en el Heliodoro Rodríguez fue "un palo muy duro" que les hizo "mucho daño por la forma" en la que se produjo y que tuvo como consecuencia romper una racha de nueve jornadas consecutivas son perder en la Liga F.

"El viaje de vuelta fue muy largo, pero ya hemos cambiado el chip. Si compites en la Supercopa es porque has hecho las cosas muy bien la temporada anterior y tenemos que seguir haciéndolo bien en este partido para poder llegar a la final", reflexionó.

Azkona, por otro lado, tiene claro que el Athletic "es muy diferente" y "más reconocible" que el que fue goleado por el Barça en 'La Catedral' el pasado 7 de septiembre.

"Hemos aumentado la intensidad y eso nos va a dar mucho. La victoria contra el Real Madrid nos dio esa confianza al grupo", recalcó la delantera recordando el histórico triunfo de la semana pasada en el Alfredo Di Stéfano ante el conjunto blanco.

"El equipo supo hacer su partido y plantarle cara al Real Madrid que como el Barcelona tiene mucha movilidad. Lo neutralizamos bien y creo que puede ser un gran ejemplo de que podemos hacer las cosas bien contra equipos grandes", explicó. EFE

