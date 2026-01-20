Espana agencias

Aston Martin y Honda unen potencia hacia el título

Guardar

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Aston Martin y Honda presentaron este martes en Tokio su asociación a partir de esta temporada, por la que la firma japonesa proporcionará a la inglesa unidades de potencia como socio oficial para aumentar sus opciones de hacerse con el título de Fórmula Uno.

Antes de la presentación, en la que intervino Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula Uno, las dos empresas han trabajado estrechamente para la temporada 2026, que el equipo del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll iniciará en Ithra (Arabia Saudí) el mes que viene, antes de la primera carrera en Melbourne (Australia) en marzo.

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, aseguró que el equipo Aston Martin Aramco y Honda "comparten muchos valores" que los "han unido para 2026 y más allá" y que la fuerte colaboración entre el Centro Tecnológico AMR en Silverstone y Honda Racing Corporation (HRC) en Sakura demuestra la profundidad de la asociación, informó la compañía.

"Estamos seguros de que tenemos todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro y tenemos una fe tremenda en la Unidad de Potencia de Honda y en los ingenieros detrás de ella. Nuestro camino no siempre será fácil y los desafíos inevitablemente están por venir, pero ganar es lo que impulsa a ambas empresas hacia adelante y juntos miramos hacia adelante a muchos años exitosos de asociación", añadió.

Para el presidente y director ejecutivo de Honda Motor, Toshihiro Mibe, "la participación de Honda en la F1, la cúspide de las carreras de automóviles, ha sido la encarnación del espíritu del fundador de la empresa, Soichiro Honda, quien inspiró a los ingenieros de Honda a comprometerse a convertirse en el número 1 del mundo y a enfrentar los desafíos más difíciles."

"En 2026, la F1 experimentará un gran cambio en las regulaciones tanto para el chasis como para la unidad de potencia. Honda ve la F1 como un símbolo de desafío e innovación, y HRC, el brazo de carreras global de Honda, ha desarrollado la RA626H, la nueva unidad de potencia para la temporada 2026, para enfrentar esos desafíos", añadió antes de referirse a la presentación también hoy del diseño renovado de su marca, como símbolo de la transformación del negocio de automóviles de Honda". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco heridos leves al desprenderse el techo de escayola de un aula en Sevilla

Infobae

Andalucía recoge casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones, el triple de lo habitual

Infobae

Mañueco mira de reojo a Extremadura y Aragón: Los pasos de PP y Vox que marcarán el pulso

Infobae

Ayuso acusa a Sánchez de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

Infobae

El fútbol andaluz guardará un minuto de silencio en la próxima jornada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”