Aston Martin y Honda unen potencia hacia el título

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Aston Martin y Honda presentaron este martes en Tokio su asociación a partir de esta temporada, por la que la firma japonesa proporcionará a la inglesa unidades de potencia como socio oficial para aumentar sus opciones de hacerse con el título de Fórmula Uno.

Antes de la presentación, en la que intervino Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula Uno, las dos empresas han trabajado estrechamente para la temporada 2026, que el equipo del español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll iniciará en Ithra (Arabia Saudí) el mes que viene, antes de la primera carrera en Melbourne (Australia) en marzo.

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, aseguró que el equipo Aston Martin Aramco y Honda "comparten muchos valores" que los "han unido para 2026 y más allá" y que la fuerte colaboración entre el Centro Tecnológico AMR en Silverstone y Honda Racing Corporation (HRC) en Sakura demuestra la profundidad de la asociación, informó la compañía.

"Estamos seguros de que tenemos todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro y tenemos una fe tremenda en la Unidad de Potencia de Honda y en los ingenieros detrás de ella. Nuestro camino no siempre será fácil y los desafíos inevitablemente están por venir, pero ganar es lo que impulsa a ambas empresas hacia adelante y juntos miramos hacia adelante a muchos años exitosos de asociación", añadió.

Para el presidente y director ejecutivo de Honda Motor, Toshihiro Mibe, "la participación de Honda en la F1, la cúspide de las carreras de automóviles, ha sido la encarnación del espíritu del fundador de la empresa, Soichiro Honda, quien inspiró a los ingenieros de Honda a comprometerse a convertirse en el número 1 del mundo y a enfrentar los desafíos más difíciles."

"En 2026, la F1 experimentará un gran cambio en las regulaciones tanto para el chasis como para la unidad de potencia. Honda ve la F1 como un símbolo de desafío e innovación, y HRC, el brazo de carreras global de Honda, ha desarrollado la RA626H, la nueva unidad de potencia para la temporada 2026, para enfrentar esos desafíos", añadió antes de referirse a la presentación también hoy del diseño renovado de su marca, como símbolo de la transformación del negocio de automóviles de Honda". EFE