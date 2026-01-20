Anuncian más acciones sindicales tras negativa de Gobierno luso de retirar reforma laboral

Lisboa, 20 ene (EFECOM).- El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, aseguró este martes que el sindicato buscará "nuevas formas de lucha" ante la negativa del Gobierno de centroderecha de retirar el proyecto de reforma laboral.

Esta afirmación se produjo después de un encuentro con el primer ministro, Luís Montenegro, y la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, que se celebró tras haber sido aplazado en hasta dos ocasiones y tras varias protestas de los trabajadores portugueses contra esta propuesta del Ejecutivo.

"La respuesta que hemos recibido del primer ministro es que no, que el objetivo del Gobierno no es retirar el paquete laboral de la mesa", confirmó Oliveira en declaraciones a la prensa tras la reunión, y afirmó que seguirán mostrando su rechazo a la reforma.

Para eso, reunirán al consejo nacional del sindicato el próximo jueves para plantear "nuevas formas de lucha".

Hace una semana miles de personas volvieron a protestar en Lisboa contra el proyecto de reforma laboral y entregaron en el Parlamento casi 190.000 firmas exigiendo la retirada de la propuesta.

El Ejecutivo de centroderecha portugués presentó el pasado verano una reforma laboral que los representantes de los trabajadores han rechazado y que motivó la convocatoria de una huelga general, que según los sindicatos tuvo un seguimiento de tres millones de personas. Por su parte, el Gobierno habló de una adhesión "insignificante".

Este proyecto de reforma laboral, según los sindicatos, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFECOM