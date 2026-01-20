Espana agencias

Anuncian más acciones sindicales tras negativa de Gobierno luso de retirar reforma laboral

Guardar

Lisboa, 20 ene (EFECOM).- El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, aseguró este martes que el sindicato buscará "nuevas formas de lucha" ante la negativa del Gobierno de centroderecha de retirar el proyecto de reforma laboral.

Esta afirmación se produjo después de un encuentro con el primer ministro, Luís Montenegro, y la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, que se celebró tras haber sido aplazado en hasta dos ocasiones y tras varias protestas de los trabajadores portugueses contra esta propuesta del Ejecutivo.

"La respuesta que hemos recibido del primer ministro es que no, que el objetivo del Gobierno no es retirar el paquete laboral de la mesa", confirmó Oliveira en declaraciones a la prensa tras la reunión, y afirmó que seguirán mostrando su rechazo a la reforma.

Para eso, reunirán al consejo nacional del sindicato el próximo jueves para plantear "nuevas formas de lucha".

Hace una semana miles de personas volvieron a protestar en Lisboa contra el proyecto de reforma laboral y entregaron en el Parlamento casi 190.000 firmas exigiendo la retirada de la propuesta.

El Ejecutivo de centroderecha portugués presentó el pasado verano una reforma laboral que los representantes de los trabajadores han rechazado y que motivó la convocatoria de una huelga general, que según los sindicatos tuvo un seguimiento de tres millones de personas. Por su parte, el Gobierno habló de una adhesión "insignificante".

Este proyecto de reforma laboral, según los sindicatos, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Palladino: "Nos enfrentamos a un Athletic preparado y muy fuerte pese a las bajas"

Infobae

El Gobierno estudia celebrar un funeral de Estado por las víctimas en las próximas semanas

Fuentes oficiales confirman que preparan una ceremonia en honor a quienes perdieron la vida tras el descarrilamiento de Adamuz, mientras la búsqueda continúa y las pesquisas sobre el siniestro siguen abiertas, según palabras del ministro del Interior

El Gobierno estudia celebrar un

Cataluña levantará en breve restricciones por peste porcina en 79 municipios de Barcelona

Infobae

Cuaderno de Davos, día 2: Groenlandia, Groenlandia y Groenlandia

Infobae

AM- Fiscalía pide absolver a Villarejo y López Madrid por falta de prueba en el supuesto encargo contra la doctora Pinto

Las partes implicadas argumentaron en la Audiencia Nacional que no se ha acreditado el pago ni existen pruebas materiales que permitan dictar condenas, mientras la acusación particular mantiene su versión sobre la existencia del encargo y exige condena

AM- Fiscalía pide absolver a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Daniel Vázquez Patiño detenido en

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

El déficit de la Seguridad

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

Propietarios acorralados: la falta de seguridad jurídica dispara las ventas a pérdida de pisos con okupas un 4,6% en tres meses

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions