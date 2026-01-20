Espana agencias

Andalucía recoge casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones, el triple de lo habitual

Sevilla, 20 ene (EFE).- El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recogido este lunes un total de 2.990 bolsas de sangre donada en toda la comunidad autónoma, una cantidad que triplica las entre 800 y 900 que se recogen en una sola jornada de forma habitual.

Fuentes del SAS han indicado a EFE que las reservas de sangre están garantizadas y que la idea ahora es seguir recibiendo donaciones de forma escalonada, tras los llamamientos del pasado domingo para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

Los centros de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos núcleos de producción: Granada y Sevilla.

Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Desde el día del accidente se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros. EFE

