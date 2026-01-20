Espana agencias

Analistas privados mantienen en 1,3% la estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

Ciudad de México, 20 ene (EFECOM).- Analistas privados mantuvieron en 1,3 % su proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México difundida este martes.

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,8 %, previsto por Banorte.

En contraste, Bradesco BBI estimó una subida de apenas 0,4 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,8 % y 2,8 %.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano a un 1,8 %, mientras que el consenso espera que 2025 cierre con un alza del 0,4 %, a 10 días de darse a conocer el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del año anterior.

Por su parte, la Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) hasta su próxima decisión de mayo.

La mediana de estimaciones para la tasa de interés al cierre de 2026 se posicionó en 6,5 %, lo que supondría solo dos recortes de un cuarto de punto porcentual en el año, desde un 7 % al cierre de 2025.

En tanto, la encuesta de Citi mantuvo las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4 %.

Para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como los energéticos, los analistas también mantuvieron su estimación de 4 %, mientras que Banxico espera alcanzar su meta del 3 % en el tercer trimestre del año.

“Para el cierre de 2027, las expectativas de inflación general y subyacente se ubicaron en 3,7 %, prácticamente sin cambios desde la última encuesta”, añade el documento.

Además, la mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio entre 2028 y 2032 se situó en 3,7 %.

Por su parte, el consenso de la encuesta esperó que la paridad del peso mexicano frente al dólar estadounidense se posicione en 18,75 unidades al finalizar 2026, por debajo de los 19 esperados en la última edición.

Para el próximo año, el consenso auguró que el tipo de cambio se ubique en 19,07 pesos por dólar, desde los 19,5 hace quince días. EFE

jsm/rrt

