Ana Alonso: Daré mi 100 por 100 por una medalla en sprint y mi 200x100 por oro en relevo

Adrián R. Huber

Madrid, 20 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña, un deporte que debutará en el calendario olímpico el mes que viene, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), -donde será la principal esperanza de éxito de España- acaba de regresar a la competición, tres meses después de sufrir graves lesiones al ser atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta.

En una entrevista con EFE, 'Anita', de 31 años, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, oro europeo y subcampeona mundial de relevo mixto y que en las competiciones olímpicas -en Bormio- también opta a medalla en la prueba sprint, explica cómo se encuentra tras volver a competir, en las pruebas de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia); y afirma que irá a por las medallas en los Juegos.

Pregunta: Usted sufrió, según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Prefirió no operarse, con el fin de llegar a los Juegos; y la semana pasada dejó boquiabiertos a todos, con una muy notable puesta en escena en las pruebas de la Copa del Mundo de Courchevel. ¿Cómo se encuentra, física y anímicamente?

Respuesta: Las competiciones en Courchevel de la pasada semana nos han venido 'súper bien', en general, para ver dónde estábamos, ponernos en situaciones estresantes y saber las cosas que teníamos que mejorar. Entonces, era como romper esa barrera de la competición y aprender mucho. Y, sobre todo, coger mucha información para este último mes, en el que nos queda trabajar lo mejor que sepamos.

P: Pues para ir rodando, el primer día fue vigésima quinta en el sprint, pero al día siguiente sorprendió más que gratamente, al acabar octava la vertical. A más de uno le pareció increíble este resultado.

R: En el sprint sabía a lo que iba. Sabía que no iba ser competitiva, porque no he podido entrenar esos ritmos tan específicos; y luego, la bajada era más complicada de lo que pensábamos. Entonces, no quería arriesgar mucho, ni nada.

En la vertical, sinceramente, me sorprendió el tiempo que hice. Bajé un minuto mi tiempo del año pasado; y estar en el 'top 10' era algo que no me esperaba. La verdad es que me venía encontrando muy bien. Pero, claro, al final he estado seis semanas sin poder entrenar. Y luego tienes que volver a empezar...

Fue bastante inesperado; pero al final, haber conseguido ese tiempo y ese resultado nos da mucha confianza, con miras al relevo, sobre todo; porque los ritmos del relevo están, por decirlo de alguna manera, entre los del sprint y la vertical. Por eso, sí que vamos con confianza.

P: Después de todo lo que ha tenido que trabajar después del accidente, ir un poco para ver qué pasa y acabar octava en la prueba vertical de la Copa del Mundo es algo sencillamente alucinante, ¿no?

R: Sí. A ver. Yo, sinceramente, sabía que me estaba encontrando muy bien entrenando en la sierra. Pero, claro, yo estoy entrenando sola. No tenía ningún tipo de referencias a nivel internacional, desde abril del año pasado. Yo pensaba 'por bien que esté, voy a estar muy lejos del resto', ¿sabes?

Aunque con el formato con el que se compitió, que era por tiempos -se salía cada veinte segundos-, era como competir contra tí misma. Y eso puede que me haya ayudado para centrarme en mi carrera y en lo que yo quería hacer; y no dejarme llevar.

La verdad es que estoy muy contenta y que fue algo muy inesperado. Para todos.

P: Sólo con todo el esfuerzo efectuado para volver a competir, mucha gente, entre la que se encuentra quien la está entrevistando, piensa que usted ya ha ganado. ¿Y usted? ¿Considera que ya ha ganado?

R: A ver. Siempre lo he dicho. Yo si llego a Bormio (sede de las pruebas olímpicas) ya habré ganado. Y que me quiten lo 'bailao', de estos cuatro meses y medio que hará cuando llegue el día.

Obviamente, nuestro objetivo siempre ha sido ir ahí a por medalla; y a mí ha sido lo que me ha ayudado a estar como estoy ahora mismo. Yo quiero que mis objetivos sigan siendo los mismos, porque si yo dejo que esta lesión me cambie mis objetivos, no voy a llegar. No sólo a mis objetivos, sino a poder competir.

Yo sigo siendo ambiciosa. Me encantaría conseguir una medalla en el sprint, aunque que sé que es súper complicado. Pero yo voy a dar mi cien por cien en intentarlo: igual que voy a poner el 200 por cien en que podamos conseguir el oro olímpico en el relevo.

Pero si no lo conseguimos y hacemos terceros, o cuartos; o lo que sea; yo voy a estar igual de contenta, porque el camino hubiera sido el mismo, ¿sabes?

Al final, lo imporante es dar tu cien por cien cada día, cuidarte; hacer las cosas bien en lo que toca. Y luego, el día de carrera, todo el mundo quiere ganar; y todo el mundo lo ha hecho bien. Simplemente es que te salgan las cosas. EFE

