Alcaraz contra Hanfmann, en el segundo turno

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, vuelve a la escena del Melbourne Park este miércoles, en la segunda ronda del Abierto de Australia, ante el alemán Yannick Hanfmann, en el segundo turno de la jornada de la pista central, no antes de las 14.00 hora local, las 04.00 de la madrugada hora CET.

El murciano, que regresó este martes a los entrenamientos tras un día más tranquilo el lunes, se ejercitó durante una hora para preparar el choque contra el germano Hanfmann, 102 del ránking ATP al que ha ganó en Pekín, en el 2023, en la única ocasión en la que se han medido en el circuito ATP. Cuatro años antes, en el 2019, el tenista de El Palmar también se enfrentó al germano de 34 años, en el Challenger de Sevilla, en dieciseisavos con victoria en dos sets, en dos tie breaks.

Hanfmann, nacido en Karlsruhe, que llegó a ser el 45 del ránking en el 2023, su mejor clasificación, no cuenta con título alguno y las dos finales que ha disputado, en Gstaad 2017 y Kitzbuhel 2020, las perdió ante el italiano Fabio Fognini y el serbio Miomir Kecmanovic, respectivamente.

Pocas veces el germano ha logrado superar las fases previas delos torneos del Grand Slam. Y nunca ha sobrepasado la segunda ronda de ninguno. Su tope está en ese tramo en Roland Garros 2024 y en el Abierto de Australia, precisamente, del 2022 cuando cayó con Rafael Nadal. Disfruta el alemán de su sexta presencia en el cuadro principal de Melbourne.

Hanfmann ganó en su debut al estadounindense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3) mientras el español solventó con menos contratiempos su duelo con el australiano Adam Walton en tres 6-3 7-6(3) y 6-2.

No será la de Alcaraz un nuevo reto para el tenis español porque más o menos a la misma hora, Alejandro Davidovich, en el segundo turno de la pista 4, se enfrentará al gigante estadounidense, de 211 centímetros, Reilly Opelka también en segunda ronda. Ya se enfrentaron en Atlanta, en el 2024, y el triunfo fue para el jugador malagueño por 7-5 y 7-5

Carlos Alcaraz saltará a la pista después del choque de apertura de la pista central, el duelo entre la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la china Zhoxuan Bai. En ese recinto, la sesión se completa con el partido entre el serbio Hamad MEdjedovic y el ídolo local, el australiano Alex de Miñaur. El enfrentamiento entre la estadounidense Iva Jovic y la australiana Pricilla Hon completa la sesión del miércoles en la Rod Laver Arena.

Además, entran otra vez en escena, ya en segunda ronda, el ruso Daniil Medvedev, frente el francés Quentin Halys y el alemán Alexander Zverev, tercer favorito, contra el galo Alexander Muller. EFEapa

