Al menos siete detenidos en un amplio operativo contra tráfico de drogas en Galicia

A Coruña, 20 ene (EFE).- La Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desplegado este martes un amplio operativo antidroga en diferentes puntos de Galicia, desde A Coruña hasta la comarca pontevedresa de O Salnés, que suma siete detenidos.

Fuentes policiales han detallado que se ha procedido a la detención de dos personas en A Coruña, una en Ferrol, una en el municipio coruñés de Arteixo y tres en Pontevedra.

La operación policial contra el tráfico de drogas y crimen organizado se encuentra bajo secreto de sumario.

Durante la jornada de este martes se han realizado varios registros domiciliarios. EFE

