Agricultores españoles piden al PP que lleve el acuerdo con Mercosur ante Justicia europea

Estrasburgo (Francia), 20 ene (EFECOM).- El presidente de Asaja y vicepresidente de COPA, Pedro Barato, pidió este martes al PP que escuche al "campo español y europeo" y vote en la Eurocámara a favor de llevar ante la Justicia de la Unión Europea (UE) el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur.

Así lo dijo en declaraciones a la prensa durante una manifestación que reunió a miles agricultores de toda la UE en Estrasburgo (Francia), en la víspera del voto el miércoles que decidirá si el texto del acuerdo debe ser remitido ante el Tribunal de Justicia de la UE para comprobar su legalidad.

"Los eurodiputados tienen una responsabilidad muy grande ahora mismo. Nosotros hemos dicho no a Mercosur, no a este (acuerdo con el) Mercosur. Entendemos que el mercado tiene que ser limpio, transparente y con reciprocidad. Si (los eurodiputados) no entienden eso, es que no están entendiendo al campo español ni europeo", señaló.

En particular, se refirió a la necesidad de que ese pacto prevea "una trazabilidad y una reciprocidad clara" y lamentó que no incluya "las famosas cláusulas espejo", ni una lista de productos prohibidos en la UE pero que se usan en los países de Mercosur o cláusulas de salvaguarda que permitan reaccionar en caso de necesidad.

Barato señaló que detrás de las "prisas" por sacar adelante el acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) "hay algo" que el campo no entiende.

"Lo que estamos diciendo es que si lo tiene que ver el Tribunal de Justicia, que lo vea. Vamos a hacer las cosas ordenadamente. No se puede firmar (el acuerdo) y luego (...) ratificar, porque si no se ratifica no vale para nada", opinó.

Sobre el PP, Barato recordó que el partido decía "sí al Mercosur" y que en "esta última semana, ha dicho que tenía que tener una serie de garantías".

En ese contexto, consideró que la "mejor garantía" sería decir "no a este Mercosur, y así podremos trabajar de otra manera".

"Vamos a ver qué es lo que ocurre. Al final todo el mundo tiene responsabilidades y compromisos electorales", añadió el presidente de Asaja.

"Hoy los eurodiputados tienen que mirar al campo para defenderlo (...), no para utilizarlo", subrayó.

Aunque reconoció que en las últimas semanas "ha habido un cambio" en el acuerdo, con las salvaguardas introducidas para tratar de tranquilizar a los agricultores, que calificó de "primer paso" pero subrayó que "no es suficiente".

"No nos fiamos de ellas porque lo que tenemos son compromisos que no se han cumplido. Al final pasa el tiempo y las productores y productores desaparecen", concluyó.

Miles de asociaciones agrarias, incluida Asaja nacional y el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) -la entidad que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE- se manifiestan este martes en la ciudad francesa, coincidiendo con un voto del Parlamento Europeo el miércoles.

Los representantes del sector agrario partieron en la mañana del martes desde la plaza de Burdeos hasta la explanada que hay frente al la Eurocámara, donde tuvieron lugar distintos discursos.

El miércoles, el acuerdo afrontará su primer gran examen ante el Parlamento Europeo, que debe decidir si remite el texto del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE para comprobar si es compatible con los tratados, lo cual paralizaría temporalmente su tramitación.

El pleno de la Eurocámara votará en particular dos intentos paralelos de enviar el pacto ante la justicia europea; si salen adelante, el Parlamento Europeo no podría pronunciarse sobre la ratificación completa del acuerdo comercial hasta que los jueces de Luxemburgo dirimiesen su legalidad. EFECOM

