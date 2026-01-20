Espana agencias

ACIE exige un periodo de adaptación al nuevo real decreto de comercialización eléctrica

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha solicitado este martes al Gobierno que el futuro real decreto que apruebe el Reglamento General de Suministro y Contratación de comercialización eléctrica incluya un periodo transitorio de adaptación que permita a las comercializadoras adecuarse "de forma efectiva" a las nuevas exigencias.

En una nota de prensa, ACIE advierte de que la entrada en vigor inmediata de la norma resultaría "materialmente imposible de cumplir" por estas empresas, especialmente para aquellas con menor estructura organizativa o tecnológica, lo que generaría una situación de "inseguridad jurídica".

También provocaría un "riesgo elevado" de incumplimientos involuntarios desde el primer momento, avisa ACIE sobre el proyecto, que introduce nuevas obligaciones para las comercializadoras que afectan a procedimientos de contratación, a la información al consumidor y a la documentación contractual, entre otros.

El proyecto comenzó su tramitación en el verano de 2024 con consulta pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, y fue remitido al Consejo de Estado en diciembre de 2025, recuerda la asociación.

ACIE se personó en el Consejo y presentó alegaciones sobre la versión final, solicitando un nuevo trámite de audiencia ante Transición Ecológica debido a los cambios "sustanciales" detectados respecto del texto sometido a información pública a finales de julio de 2024.

Conforme obra en su página web, el pasado 15 de enero, el Consejo de Estado despachó este asunto, aunque todavía no ha trascendido su opinión al respecto. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Facua pide a Consumo que mejore la ley que prohíbe los incrementos de precios en tragedias

Infobae

Eximen de responsabilidad civil a los dueños del pozo donde murió un hombre ebrio en 2016

Infobae

El TS niega la "responsabilidad" de los dueños de un pozo por la muerte de un hombre que cayó en él tras haber bebido

El TS niega la "responsabilidad"

Unespa ve preciso transponer Solvencia II en plazo para no perder oportunidades

Infobae

Prisión para el líder de una red de explotación sexual en un prostíbulo de El Ejido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate