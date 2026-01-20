ACIE exige un periodo de adaptación al nuevo real decreto de comercialización eléctrica

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha solicitado este martes al Gobierno que el futuro real decreto que apruebe el Reglamento General de Suministro y Contratación de comercialización eléctrica incluya un periodo transitorio de adaptación que permita a las comercializadoras adecuarse "de forma efectiva" a las nuevas exigencias.

En una nota de prensa, ACIE advierte de que la entrada en vigor inmediata de la norma resultaría "materialmente imposible de cumplir" por estas empresas, especialmente para aquellas con menor estructura organizativa o tecnológica, lo que generaría una situación de "inseguridad jurídica".

También provocaría un "riesgo elevado" de incumplimientos involuntarios desde el primer momento, avisa ACIE sobre el proyecto, que introduce nuevas obligaciones para las comercializadoras que afectan a procedimientos de contratación, a la información al consumidor y a la documentación contractual, entre otros.

El proyecto comenzó su tramitación en el verano de 2024 con consulta pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, y fue remitido al Consejo de Estado en diciembre de 2025, recuerda la asociación.

ACIE se personó en el Consejo y presentó alegaciones sobre la versión final, solicitando un nuevo trámite de audiencia ante Transición Ecológica debido a los cambios "sustanciales" detectados respecto del texto sometido a información pública a finales de julio de 2024.

Conforme obra en su página web, el pasado 15 de enero, el Consejo de Estado despachó este asunto, aunque todavía no ha trascendido su opinión al respecto. EFECOM