Espana agencias

Abde opina que el error en el penalti "va a hacer mejor futbolista" a Brahim

Guardar

Sevilla, 20 ene (EFE).- El extremo marroquí del Betis Abde Ezzalzouli ha asegurado, a su llegada a Sevilla después de la Copa de África, que la ejecución de un penalti al estilo 'Panenka' de Brahim Díaz en la final "fue su decisión y hay que respetarla" pese a que cometió un error que lo "va a hacer mejor futbolista".

El mediapunta malagueño del Real Madrid tuvo la ocasión de darle el título continental a Marruecos en la última jugada de la final contra Senegal pero entregó un penalti manso a los brazos del portero rival, Edouard Mendy.

"Estoy bien, aunque no salió como esperábamos, pero bien. Ha sido doloroso, pero ya estoy pensando en el Betis. Prefiero no hablar de lo que pasó en la final, pero creo que esto va a hacer más fuerte a Brahim", dijo Abde a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de San Pablo en la noche del lunes.

El atacante magrebí emplazó al entrenamiento de este martes "a ver qué tal" está tras disputar 120 minutos en la final del domingo, pero mostró su disposición "a jugar el jueves" en Salónica ante el Paok griego en la Liga Europa porque se le antoja "muy ilusionante este tramo final de la temporada" que afronta el Betis. EFE

lhg/agr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h

Infobae

PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo

Infobae

Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Infobae

Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate