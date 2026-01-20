Abde opina que el error en el penalti "va a hacer mejor futbolista" a Brahim

Sevilla, 20 ene (EFE).- El extremo marroquí del Betis Abde Ezzalzouli ha asegurado, a su llegada a Sevilla después de la Copa de África, que la ejecución de un penalti al estilo 'Panenka' de Brahim Díaz en la final "fue su decisión y hay que respetarla" pese a que cometió un error que lo "va a hacer mejor futbolista".

El mediapunta malagueño del Real Madrid tuvo la ocasión de darle el título continental a Marruecos en la última jugada de la final contra Senegal pero entregó un penalti manso a los brazos del portero rival, Edouard Mendy.

"Estoy bien, aunque no salió como esperábamos, pero bien. Ha sido doloroso, pero ya estoy pensando en el Betis. Prefiero no hablar de lo que pasó en la final, pero creo que esto va a hacer más fuerte a Brahim", dijo Abde a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de San Pablo en la noche del lunes.

El atacante magrebí emplazó al entrenamiento de este martes "a ver qué tal" está tras disputar 120 minutos en la final del domingo, pero mostró su disposición "a jugar el jueves" en Salónica ante el Paok griego en la Liga Europa porque se le antoja "muy ilusionante este tramo final de la temporada" que afronta el Betis. EFE

lhg/agr/jpd