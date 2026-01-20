98-84. La defensa del Valencia neutraliza al París y decide el duelo de anotadores

Nacho Herrero

València, 20 ene (EFE).- La defensa del Valencia Basket, bien planteada tácticamente y bien ejecutada, marcó este martes su encuentro contra el París Basketball y decidió del lado 'taronja' un duelo que enfrentaba a dos de los equipos más anotadores de la Euroliga.

Llegaban ambos a esta cita en el Roig Arena con una media de 90 puntos pero mientras que los locales, con un Kam Taylor estelar con 28 puntos, superaron esa barrera, el equipo de Francesco Tabellini se quedó atrás pese a su arreón final.

El triunfo permitió al Valencia Basket cortar una racha de dos derrotas seguidas en el torneo, le asentó en la parte alta de la clasificación y convirtió a Pedro Martínez en el técnico con más partidos al frente al equipo del equipo masculino del club al sumar 232, uno más que Miki Vukovic.

El Valencia asumió desde el inicio que sería la defensa la que decidiría el encuentro. Serio y fresco para llegar a las ayudas, contuvo la salida del equipo francés, cegó sus tiros de tres y aprovechó la inspiración inicial de Taylor y de Jean Montero para marcar el choque con un 15-2 inicial.

La rotación dejó sin puntos al Valencia y Pedro Martínez tuvo que rehacer rápido su rotación exterior para volver a sumar porque la entrada de Justin Robinson dio al París un nuevo referente porque los 'dos contra uno' sobre Nadir Hifi y Rhoden les neutralizaron. La defensa de Badio secó al primero casi por completo.

La defensa local siguió condicionado los triples visitantes mucho más que en la otra canasta y el 50% de acierto 'taronja' en esa distancia frente al 26% visitante, llevó al máximo su ventaja (35-21, m.14).

El chileno Sebastián Herrera acertó con un par de tiros lejanos y mejoró la confianza francesa. El Valencia aumentó de nuevo su presión sobre la línea de pase para cortocircuitar la circulación del París. Esa mejoría, su dominio del choque cerca de los aros y unos cuantos tiros libres permitieron a los locales llegar al descanso con ventaja algo corta para su dominio (50-42, m.20).

El paso por los vestuarios refrescó al Valencia. Con energías renovadas, movió rápido el balón para encontrar en las esquinas a Badio y ampliar su renta hasta llevarla en apenas tres minutos al entorno de los veinte puntos, calcando el parcial inicial del choque (62-44, m.34).

Viendo que se le iba el partido, el París buscó a su quinteto más físico pero aunque complicó la circulación local, también Braxton Key interrumpió en varias ocasiones pases del París, minando su confianza y su esperanza de remontar.

Tras 30 minutos de serio trabajo defensivo, el Valencia se empezó a gustar en esa parcela e incluso el París perdió una bola por no poder sacar en los cinco segundos reglamentarios. Además, el buen trabajo de Neal Sako en el rebote apuntaló el dominio local en esa parcela.

Con 20 arriba y menos de seis minutos por jugarse, el choque parecía decidido y Pedro Martínez dio entrada a Sergio De Larrea, que no había jugado aún. Pero el París aprovechó la relajación.

Endureció de nuevo su quinteto pero esta vez sus 'duros' anotaron y llegó a ponerse a ocho pero un tiempo muerto y un par de acciones del propio De Larrea y de Taylor permitieron a los locales mantener la calma y llevarse su décimo quinta victoria.

Ficha técnica:

98.- Valencia Basket (27+19+20+28): Montero (9), Badio (8), Taylor (28), Pradilla (7), Sako (12), -cinco titular- De Larrea (4), Moore (7), Thompson (3), Puerto (-), Reuvers (6), Key (5) y Costello (9)

84.- Paris Basketball (16+18+11+31):Hifi (8), Rhoden (9), Stevens (8), Faye (3), M'Baye (7),-cinco titular- Robinson (14), Herrera (6), Morgan (12), Ouattara (4), Dokossi (7), Shahrvin (4) y Cavaliere (2)

Árbitros: Javor (SLO), Zamojski (POL) y Peer (ISR). Eliminaron al visitante Sharvin (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 11.859 espectadores.

Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio como muestra de duelo por las víctimas y afectados del accidente de tren de Adamuz. EFE

