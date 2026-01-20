Espana agencias

21-27. Mendoza completa la obra maestra de Indiana y le entrega su primer título NCAA

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 ene (EFE).- El 'quarterback' Fernando Mendoza, crecido en Florida y de origen cubano, completó este lunes la obra maestra de los Indiana Hoosiers y dirigió el 27-21 con el que su equipo doblegó a los Miami Hurricanes para entregarle el primer título NCAA de su historia, en la gran final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami.

En Bloomington y en el resto de Indiana comenzó la fiesta por un título histórico, conquistado por los Hoosiers del técnico Curt Cignetti y del estelar 'QB' Fernando Mendoza tras un camino perfecto.

Los Hoosiers llegaron a los 'playoffs' con una marca de quince victorias y cero derrotas, y llegaron a la final como una apisonadora. Este lunes tuvieron que sufrir ante Miami, una universidad que luce cinco títulos NCAA en sus vitrinas y que llevó al límite a Mendoza con una defensa feroz.

Mendoza era el enemigo número uno. Crecido en Miami, precisamente en de la zona del Hard Rock Stadium, encaraba este partido con más pases de anotación (8), que pases incompletos (5) en los 'playoffs'.

La defensa de Miami quiso imponer su poderío físico desde el comienzo y el 'QB de los Hoosiers sufrió una herida en la boca en el primer período. Pero terminó celebrando y cumpliendo.

Acabó la final con 186 yardas lanzadas (16 de 27 en pases) y anotó un fantástico 'touchdown' a la carrera en un cuarto down en el último período que fue decisivo para la victoria.

"Es tan dulce por todos los Hoosiers (...) No tengo palabras, es el momento más especial de mi vida", aseguró Mendoza al borde de las lágrimas al acabar el partido.

Los Hoosiers se convirtieron en el segundo equipo en la historia del fútbol americano universitario capaz de coronarse con un perfecto balance de 16-0, después de que lo hiciera Yale en 1894, hace más de 130 años.

Los Miami Hurricanes tuvieron la última posesión, con 21-27 en el marcador y poco más de un minuto en el luminoso, para cambiar el guión del partido y aguar la fiesta de Indiana.

El 'quarterback' Carson Beck llevó a Miami hasta el centro del campo, pero con 50 segundos en el luminoso fue interceptado por Jamari Sharpe, un nativo de Miami formado en el Miami Northwestern Senior High.

Esa interceptación, la primera de la noche para Beck, certificó la victoria de los Indiana Hoosiers, que pudieron dejar pasar los segundos con Miami ya sin tiempos muertos.

"Es increíble, pero cuando tienes a la gente correcta y un plan y liderazgo todo es posible. Si en la vida sigues trabajando duro, todo es posible", aseguró Cignetti en la ceremonia de entrega de trofeos. EFE

EFE

