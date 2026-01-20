Espana agencias

135-112. Curry y Podziemski prolongan el crecimiento de los Warrriors

Guardar

Chicago (EE.UU.), 19 ene (EFE).- Steph Curry selló un doble doble de 19 puntos y once asistencias y Brandim Podziemski firmó 24 puntos en la victoria de los Golden State Warriors contra los Miami Heat (135-112), la sexta en los últimos siete partidos para el equipo de la Bahía de San Francisco.

Los Warriors celebraron su cuarto triunfo consecutivo y prolongaron su buen momento en la NBA a costa de unos Heat que el sábado habían logrado un gran triunfo contra los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

Curry conectó seis de su trece tiros de campo y metió cinco triples para 19 puntos. Jimmy Butler contribuyó con 17 puntos y el pívot Quinten Post aportó quince puntos con cuatro de cinco en triples.

Podziemski brilló con 24 puntos saliendo del banquillo de los Warriors, que sumó un total de 66 puntos.

Los Warriors son octavos en el Oeste con un balance de 25-19 y pelean por las plazas de acceso directo a los 'playoffs'.

Para los Heat, Norman Powell metió 21 puntos, Andrew Wiggins sumó 18, mientras que Bam Adebayo se atascó con solo cuatro puntos y uno de trece en tiros de campo en 25 minutos en pista.

El mexicano Jaime Jáquez ocupan la octava posición en el Oeste con una marca de 22-21. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un menor agrede a su madre con un cuchillo y huye tras robarle la tarjeta a su abuela

Infobae

Pilar Alegría se compromete a la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir al médico

La dirigente socialista propone facilitar los desplazamientos a consultas médicas para habitantes de zonas rurales, mediante un plan que costeará traslados en transporte público y taxi, enfocándose en igualdad de acceso sanitario y reducción de barreras geográficas

Pilar Alegría se compromete a

Vedat Muriqi logra el primer 'hat-trick' del Mallorca desde Dani Güiza

Infobae

Feijóo promete una financiación "justa" en un año si gobierna y ofrece a CCAA del PSOE la propuesta firmada por el PP

El jefe de la oposición presenta a los gobiernos regionales socialistas el acuerdo suscrito por sus propios presidentes autonómicos, instando al Ejecutivo central a retirar la propuesta en debate y consensuar un nuevo sistema en el plazo de doce meses

Feijóo promete una financiación "justa"

Duelo de urgencias en la lucha por la permanencia en el Nuevo Los Cármenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarrilados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”