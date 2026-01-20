135-112. Curry y Podziemski prolongan el crecimiento de los Warrriors

Chicago (EE.UU.), 19 ene (EFE).- Steph Curry selló un doble doble de 19 puntos y once asistencias y Brandim Podziemski firmó 24 puntos en la victoria de los Golden State Warriors contra los Miami Heat (135-112), la sexta en los últimos siete partidos para el equipo de la Bahía de San Francisco.

Los Warriors celebraron su cuarto triunfo consecutivo y prolongaron su buen momento en la NBA a costa de unos Heat que el sábado habían logrado un gran triunfo contra los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

Curry conectó seis de su trece tiros de campo y metió cinco triples para 19 puntos. Jimmy Butler contribuyó con 17 puntos y el pívot Quinten Post aportó quince puntos con cuatro de cinco en triples.

Podziemski brilló con 24 puntos saliendo del banquillo de los Warriors, que sumó un total de 66 puntos.

Los Warriors son octavos en el Oeste con un balance de 25-19 y pelean por las plazas de acceso directo a los 'playoffs'.

Para los Heat, Norman Powell metió 21 puntos, Andrew Wiggins sumó 18, mientras que Bam Adebayo se atascó con solo cuatro puntos y uno de trece en tiros de campo en 25 minutos en pista.

El mexicano Jaime Jáquez ocupan la octava posición en el Oeste con una marca de 22-21. EFE