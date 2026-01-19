Espana agencias

Zarazúa cae en su debut; Bouzkova se cita con Swiatek en segunda ronda

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista mexicana Renata Zarazúa, 80 en el ránking WTA, no logró este lunes hacerse con el pase a segunda ronda del Abierto de Australia, tras ser derrotada por la checa Marie Bouzkova, 44 del mundo, por 6-2 y 7-5 , en su debut en el Abierto de Australia.

La mexicana, de 28 años y procedente de ciudad de México, no pudo imponerse a la jugadora checa, que resolvió en dos sets tras 2 horas y 13 minutos de juego, con una Bouzkova más sólida en los momentos decisivos.

Zarazúa intentó resistir con fases de tenis agresivo y juegos muy largos, especialmente al inicio del segundo parcial, pero la checa terminó imponiendo su regularidad desde el fondo de la pista.

Bouzkova remontó un 0-2 en el segundo set y cerró el partido con una rotura clave en el último juego para sellar el pase. En la segunda ronda, se enfrentará a la china Yue Yuan o a la polaca Iga Swiatek, actual número 2 del mundo, una vez que se resuelva el cruce entre ambas.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la mexicana quedó eliminada en segunda ronda tras un enfrentamiento contra la italiana Jasmine Paolini. EFE

