Espana agencias

WEF advierte que volatilidad en las cadenas de suministro no es puntual, sino estructural

Guardar

Davos/Ginebra, 19 ene (EFECOM).- La volatilidad en las cadenas de suministro, causada por la fragmentación política, los cambios en el comercio y la escasez de mano de obra, ya no es un problema temporal, sino estructural, advierte este lunes en un informe el Foro Económico Mundial (WEF).

El estudio ha sido publicado con motivo de la apertura de la 56ª edición de su gran cita de líderes mundiales en Davos (Suiza).

Según el informe, la volatilidad refleja una reconfiguración profunda en las cadenas globales de valor, después de que en 2025 las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaran más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales y las perturbaciones en las rutas marítimas elevaran los costes del transporte de contenedores un 40 % interanual.

Ello, en un contexto en el que la producción industrial en las economías más avanzadas crece al ritmo más débil desde 2009, mientras que se han introducido más de 3.000 nuevas medidas de política comercial e industrial en todo el mundo sólo el año pasado, que configuran un clima de incertidumbre permanente.

"La perturbación de las cadenas de suministro en 2026 será constante y estructural", subraya Per Kristian Hong, experto en la consultora Kearney, que ha colaborado con WEF en la elaboración del informe.

Para los responsables de estas cadenas de suministro, "la prioridad ya no es prever la perturbación, sino rediseñar los modelos operativos para funcionar bajo una incertidumbre permanente", añade.

Kiva Allgood, directora general del WEF, coincide en este diagnóstico y subraya que la volatilidad de los mercados "es una condición que deben tener en cuenta los líderes a la hora de planificar", mientras el informe pone como modelos en este sentido iniciativas en países como China, Catar o Irlanda.

"La ventaja competitiva procede ajora de la anticipación, la opcionalidad y la coordinación. Las empresas y los países que desarrollen conjuntamente estas capacidades estarán mejor posicionados para atraer inversión, asegurar el suministro y sostener el crecimiento en una economía global cada vez más fragmentada", señala.

El WEF además ha lanzado este lunes una herramienta digital, el "navegador para la preparación en las cadenas de fabricación y suministro", que busca apoyar la toma de decisiones estratégicas sobre política industrial, con el fin de que los gobiernos puedan "diagnosticar brechas de competitividad y priorizar reformas". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno

Infobae

Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump

Infobae

El hospital de Andújar (Jaén) recibe a once heridos, pero solo dos siguen ingresados

Infobae

Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe y cargos del PP

Tras el siniestro ferroviario en Córdoba, el líder popular reunirá a figuras clave en transportes y sanidad, mientras mantiene comunicación directa con responsables autonómicos y expertos para obtener actualizaciones sobre la infraestructura y coordinar la respuesta institucional

Feijóo convoca una reunión de

Coco Gauff acelera hacia tercera ronda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

8 trucos para descongelar los

8 trucos para descongelar los cristales del coche

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco