Vox rompe las negociaciones en Extremadura, según el PP

Mérida, 19 ene (EFE).- Vox ha comunicado a través de un correo electrónico al PP la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares. EFE
