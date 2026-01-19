Espana agencias

Vox paraliza las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura alegando que Guardiola no quiere cambiar políticas

Guardar

Vox ha paralizado las conversaciones con la 'popular' María Guardiola para formar un gobierno de coalición en Extremadura, al considerar que la presidenta en funciones "no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox, ni actúa con responsabilidad".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha presidido este lunes el Comité de Acción Política (CAP) y ha pedido al equipo negociador, formado por el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, no seguir negociando hasta que el PP no cambie su postura, según ha informado Vox a Europa Press.

La paralización de las conversaciones, que se desarrollaban desde hace una semana, se produce en la víspera de que se forme la mesa de la Asamblea. Desde este martes, Guardiola tiene un mes para conseguir un pacto con Vox para ser investida.

Bambú quiere usar este tiempo para presionar a Guardiola y "hacer valer sus votos", tal y como han advertido desde las elecciones. Sin embargo, los de Abascal lamentan que "parece que (Guardiola) quiera repetir elecciones".

OFERTA DE UN GOBIERNO DE COALICIÓN

Guardiola necesita los votos de Vox o su abstención para revalidar la Presidencia extremeña, después de que los de Abascal doblaran su representación en esa región en las elecciones del 21 de diciembre, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

La presidenta 'popular' quería ofrecer a Vox puestos en el ejecutivo y los de Abascal recogieron el guante, pidiendo la vicepresidencia y varias consejerías al entender que sólo formando parte del gobierno podían garantizar que sus políticas se cumplían.

Vox tiene la vista puesta en las políticas para impulsar el campo, la ganadería y la industria, frenar la inmigración ilegal y las políticas relacionadas con la educación. Los de Abascal abandonaron el Ejecutivo extremeño en 2023, a raíz de las discrepancias con el PP por la acogida de menores migrantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno apunta al tráfico de drogas como móvil del crimen a tiros de Pechina (Almería)

Infobae

El TS confirma prisión permanente revisable por matar a su pareja y su hija en Cantabria

Infobae

Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame por el accidente ferroviario de Adamuz

Infobae

Diputados, trabajadores y visitantes del Congreso guardan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas

Diputados, trabajadores y visitantes del

El TSJM tumba el recurso del Ayuntamiento de Madrid y ratifica la absolución de Luis Medina en el caso mascarillas

El TSJM tumba el recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Adamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival