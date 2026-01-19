Vox exige una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente en Adamuz

Madrid, 19 ene (EFE).- Vox ha exigido este lunes una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria y ha denunciado el silencio para eludir responsabilidades tras el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) con al menos 39 víctimas mortales.

Así lo ha demandado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa del partido, el único que ha mantenido después del siniestro la habitual comparecencia ante los medios de los lunes con temas políticos.

Fúster ha trasladado las condolencias de su partido a las víctimas y ha enviado un mensaje de aliento y apoyo a quienes participan en las labores de emergencia.

Ha subrayado que, en momentos así, lo primero es el acompañamiento humano y el respeto al dolor, pero ha defendido que seguir trabajando es una obligación y una responsabilidad.

"Es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma", ha dicho.

Pero ha incidido en que "hoy es el día" de comenzar a hacer preguntas y exigir responsabilidades, porque "desde hace años, por desgracia, se ha venido advirtiendo el deterioro sin precedentes de todas las infraestructuras públicas".

En este sentido, ha aludido a las palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, apuntando a un fallo en la infraestructura como posible causa del siniestro, y ha insistido en que Vox no parará hasta que se depuren las responsabilidades.

Ha criticado que "muchos están usando el silencio en esta tragedia nacional para eludir sus responsabilidades" y ha anunciado un batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para recabar toda la información necesaria sobre el estado de la red ferroviaria.

Fuster ha hablado de un abandono progresivo de las infraestructuras críticas, que coincide, según ha recalcado, con la decisión del Gobierno de financiar redes ferroviarias en otros países, mientras "la anterior cúpula del Ministerio de Transportes se encuentra encarcelada o investigada" por supuestos delitos de corrupción.

"Son hechos, no opiniones", ha recalcado Fúster, que además de la auditoría, ha exigido un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. EFE

(vídeo)