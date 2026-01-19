Espana agencias

Vox exige una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente en Adamuz

Guardar

Madrid, 19 ene (EFE).- Vox ha exigido este lunes una auditoría sobre el estado de la red ferroviaria y ha denunciado el silencio para eludir responsabilidades tras el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) con al menos 39 víctimas mortales.

Así lo ha demandado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa del partido, el único que ha mantenido después del siniestro la habitual comparecencia ante los medios de los lunes con temas políticos.

Fúster ha trasladado las condolencias de su partido a las víctimas y ha enviado un mensaje de aliento y apoyo a quienes participan en las labores de emergencia.

Ha subrayado que, en momentos así, lo primero es el acompañamiento humano y el respeto al dolor, pero ha defendido que seguir trabajando es una obligación y una responsabilidad.

"Es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma", ha dicho.

Pero ha incidido en que "hoy es el día" de comenzar a hacer preguntas y exigir responsabilidades, porque "desde hace años, por desgracia, se ha venido advirtiendo el deterioro sin precedentes de todas las infraestructuras públicas".

En este sentido, ha aludido a las palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, apuntando a un fallo en la infraestructura como posible causa del siniestro, y ha insistido en que Vox no parará hasta que se depuren las responsabilidades.

Ha criticado que "muchos están usando el silencio en esta tragedia nacional para eludir sus responsabilidades" y ha anunciado un batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso para recabar toda la información necesaria sobre el estado de la red ferroviaria.

Fuster ha hablado de un abandono progresivo de las infraestructuras críticas, que coincide, según ha recalcado, con la decisión del Gobierno de financiar redes ferroviarias en otros países, mientras "la anterior cúpula del Ministerio de Transportes se encuentra encarcelada o investigada" por supuestos delitos de corrupción.

"Son hechos, no opiniones", ha recalcado Fúster, que además de la auditoría, ha exigido un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Govern ve "una mayoría grande" en la UE a favor de reconocer las lenguas cooficiales

Infobae

Las fotografías poéticas del chileno Sergio Larraín llegan a Foto Colectania de Barcelona

Infobae

El buque Furor se integra en misión de la UE de vigilancia marítima en el Golfo de Guinea

Infobae

Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza, acusado de mentir en la Comisión Koldo

Infobae

Exjefe de Bomberos sobre Mazón a su llegada al Cecopi el 29-O: Organizó una reunión y trasladó información a medios

Exjefe de Bomberos sobre Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente de la Policía

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Transparencia pide al Gobierno que facilite los criterios de reparto de publicidad institucional

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 del lunes 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Comprobar Super Once: resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero del 2026

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 1 HOY, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival