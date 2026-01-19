Espana agencias

Víctor Varela: "Recibir al Barcelona es un nuevo sueño para Albacete"

Las Rozas (Madrid), 19 ene (EFE).- Víctor Varela, consejero delegado del Albacete, dijo estar "feliz" por quedar emparejado con el Barcelona para los cuartos de final de la Copa del Rey, algo que supone "un sueño", y declaró que, aún conscientes de la dificultad de la eliminatoria, saldrán con "toda la ilusión posible" para tratar de repetir la misma gesta que hace unos días con el Real Madrid.

El Albacete, único equipo de Segunda en el sorteo, afronta los cuartos de final con el sueño de repetir la gesta de la anterior eliminatoria frente al Real Madrid (3-2). El Barcelona será el tercer 'Primera' en visitar el Carlos Belmonte este curso ya que aparte del conjunto madridista antes lo hizo el Celta de Vigo, al que eliminó en dieciseisavos de final.

"Es un sueño para la ciudad y para el club, porque igual que hace veinte años que no nos visitaba el Real Madrid ahora lo hace el Barcelona. Será una jornada festiva y por eso no nos planteamos un resultado, solo queremos volver a vivir una noche mágica", dijo Víctor Varela, tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Para un club como el nuestro, que los aficionados puedan medirse con los mejores es más una bendición que un problema. Desde el punto de vista social estamos siendo agraciados y eso es buena noticia", confesó el dirigente manchego, antes de asegurar que en fútbol "todo es posible y soñar es gratis".

"La ilusión no nos la a va quitar nadie. Vamos a vivir otra jornada de fiesta y espero que los niños puedan recordar este momento y los que acudan al campo lo hagan ilusionados porque este recuerdo es imborrable. No hay comparación, saldremos con toda la ilusión posible a ver lo que nos depara el fútbol", concluyó. EFE

