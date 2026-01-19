Viajeros varados en Atocha se organizan para llegar a sus destinos tras el accidente

Madrid, 19 ene (EFE).- La madrileña estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha amanecido este lunes convertida en un improvisado punto de encuentro para viajeros sin tren, donde las pantallas de información han notificado a lo largo de las primeras horas la cancelación de los trenes hacia Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada.

Mientras tanto, según ha relatado a EFE una trabajadora de limpieza de la estación, decenas de personas recorren la estación buscando alternativas con coches compartidos, reflejando la urgencia de muchos viajeros por regresar a casa o continuar su viaje por otros medios.

Esta situación deriva del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad, uno de la compañía Iryo y un Alvia de Renfe.

El siniestro ha causado, por el momento, 39 muertos, una cifra que las autoridades advierten que puede no ser definitiva.

Como consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y los principales destinos del sur peninsular ha quedado suspendida al menos durante toda la jornada de este lunes, afectando a miles de viajeros.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora a los mostradores de información para preguntar si habría salidas hacia Andalucía.

Sin embargo, una trabajadora de Renfe ha explicado a EFE que han sido menos de los esperados, lo que ha atribuido a que muchos usuarios ya se habían informado de las cancelaciones a través de redes sociales y canales oficiales.

En este sentido, a diferencia de una jornada habitual, los accesos a los controles de seguridad de la estación han presentado un aspecto inusual, prácticamente vacíos, sin las colas habituales de viajeros con maletas esperando para acceder a los andenes.

Jana, una de las viajeras que ha podido tomar su tren a Barcelona, ha relatado que ha llegado con mucha antelación a la estación ante la incertidumbre sobre la situación.

“No sabía qué me iba a encontrar, así que he preferido ser precavida”, ha señalado.

Durante la noche, Atocha ha sido también punto de llegada de los autobuses que han trasladado a pasajeros de los trenes accidentados en Adamuz.

En la estación ferroviaria se ha desplegado un dispositivo de atención de emergencias formado por personal del Summa 112, Protección Civil y equipos de apoyo psicológico.

Hasta el momento se ha atendido a nueve personas, ocho de ellas por crisis psicológicas y una por una lesión leve.

A la espera de que se restablezca la circulación, Atocha continuará siendo escenario de una mañana marcada por la incertidumbre y la improvisación, con viajeros organizándose sobre la marcha para alcanzar unos destinos que este lunes, por tren, resultan inaccesibles. EFE

