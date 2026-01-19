Espana agencias

Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025, según Delcy Rodríguez

Caracas, 19 ene (EFECOM).- Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025 y se plantea superar ese número en 2026, indicó este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez informó que la extracción de oro tuvo un crecimiento de 34,8 % en el sector privado y de 81 % en el público, sin dar más detalles sobre las cifras.

Además, anticipó que espera un incremento de 30 % para este año y que el Parlamento apruebe una Ley orgánica de minas y minerales que "permita la captación de importantes flujos de inversión internacional y que esa inversión internacional vaya acompañada del trabajo conjunto con empresas venezolanas".

Rodríguez precisó que en Venezuela el oro "mantiene el servicio exterior" y financia a los deportistas venezolanos para que asistan a las competencias internacionales, entre otras cosas.

Por otra parte, informó que Venezuela tuvo la exportación de hierro "más alta de los últimos 10 años" en el último trimestre del año 2025, sin detallar la cifra, y espera un incremento en 2026 de más del 50 %, así como recibir inversión nacional e internacional.

En cuanto al carbón, dijo que la producción de este mineral tuvo un crecimiento de 260 % el año pasado, sin precisar el dato, y se proyecta uno de más de 100 % en este 2026.

"Este es el camino de Venezuela, es el camino donde preservamos la paz, donde consolidamos estabilidad económica, donde procuramos la integración y la justicia social", aseguró.

El pasado viernes, Rodríguez exhibió los primeros avances de su estrategia económica, con la consolidación del primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo y la promesa de inyectar divisas a la banca.

Un día antes, la líder chavista entregó tres propuestas ante el Parlamento, entre las cuales destaca una reforma a la 'Ley Orgánica de Hidrocarburos' y una ley para simplificar y facilitar trámites. EFECOM

