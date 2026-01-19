Un osteópata se enfrenta a 46 años de prisión por abusar sexualmente de doce pacientes

Barcelona, 19 ene (EFE).- La Fiscalía pide 46 años de prisión para un osteópata acusado de abusar sexualmente de una docena de pacientes en diferentes centros de Canet de Mar y en un pabellón deportivo de Mataró entre los años 2008 y 2020, e indemnizaciones para las víctimas que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha comenzado este lunes el juicio contra este hombre, con la declaración a puerta cerrada de diez de las doce víctimas, de manera presencial y separadas por un biombo del acusado para no tener contacto visual con el procesado.

Además de los 46 años de cárcel y de las indemnizaciones a las víctimas, que suman en total 220.000 euros, la fiscal pide también que se le condene a 6 años de inhabilitación para cualquier profesión relacionada con los quiromasajes o terapias naturales, a la medida de 5 años de libertad vigilada tras la pena privativa de libertad que se le pueda imponer y a la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros o de comunicarse por cualquier vía con estas mujeres en los 5 años posteriores a la sentencia.

Según el escrito de acusación del ministerio público, entre los años 2008 y 2020 el acusado, aprovechándose de que era osteópata y quiromasajista, abusó sexualmente de una docena de mujeres, en dos de los casos con penetración y con varias de ellas de manera continuada, en las diferentes consultas en las que trabajaba en Canet de Mar (Barcelona) y en un centro deportivo de Mataró.

Las víctimas, casi todas mayores de edad en el momento en el que se cometieron los abusos sexuales -alguna tenía 17 años-, han sufrido o siguen padeciendo secuelas psicológicas a raíz de estos hechos.

El juicio proseguirá el próximo miércoles con la declaración de testigos, mientras que el acusado lo hará al final una vez practicada toda la prueba. Está previsto que el juicio finalice el martes 27 de enero. EFE

