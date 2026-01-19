Espana agencias

Un motorista fallece en un accidente de tráfico con un camión en Barcelona

Barcelona, 19 ene (EFE).- Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico con un camión ocurrido este lunes por la tarde en la Ronda Litoral de Barcelona.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital catalana, el accidente ha ocurrido hacia las 17:30 horas, en el punto kilométrico 0,4 de la Ronda Litoral, en sentido Besòs, y en el mismo se han visto implicados un camión y una moto.

A consecuencia del accidente ha fallecido el motorista, de 36 años, que es la segunda víctima mortal en un accidente de tráfico de este año 2026 en la ciudad condal.

Al lugar del siniestro se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona, para determinar las causas del accidente, así como unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado su pésame a la familia y amigos de la víctima y reafirmado su compromiso para seguir trabajando con el objetivo de reducir las víctimas de accidentes de tráfico. EFE

