UA: La victoria de Senegal en la Copa de África refleja "el orgullo continental"

Nairobi, 19 ene (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes a Senegal por su "merecida" victoria en la Copa de África (AFCON) y afirmó que la final "reflejó los más altos estándares del fútbol africano, la competitividad y el orgullo continental".

"La AFCON ha demostrado una vez más que el deporte rey es una poderosa fuerza de unión, que acerca a los africanos más allá de las culturas, las fronteras y las generaciones", afirmó en un comunicado Youssouf, al destacar que la competición exhibió el talento, la resiliencia y el liderazgo de África en el fútbol.

A pesar de los momentos de tensión, el presidente de la Comisión celebró que "el espíritu deportivo y el juego limpio prevalecieron".

"La exitosa celebración de la Copa Africana de Naciones refleja una vez más la creciente capacidad de África para organizar eventos deportivos de talla mundial que unen al continente e inspiran admiración mundial", aseveró Youssouf.

Senegal se proclamó este domingo campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, por iniciativa del técnico Pape Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el añadido (m.95).

Fue el capitán, Sadio Mané, el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti a lo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.

En un partido que mantuvo a África y a seguidores fuera del continente en tensión, el conjunto senegalés logró amarrar el segundo trofeo continental de su historia y alargar el maleficio de más de medio siglo de su rival. EFE

