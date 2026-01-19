Espana agencias

Tres trenes pasaron sin incidencias por el tramo del siniestro en los 20 minutos previos

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que en los veinte minutos previos al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) pasaron "en torno a tres trenes" por esa misma vía sin reportar incidencia alguna.

En una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de La 2, Puente ha descartado un exceso de velocidad del tren Iryo como causa del descarrilamiento ya que ese tramo de vía está limitado a 250 kilómetros por hora y, según los datos de los que disponen, el tren circulaba en torno a 200 kilómetros "o algo menos".

El ministro ha explicado que existen unos sistemas de seguridad que se activan automáticamente en el caso de que hubiera algún problema en la vía que impidiera el paso a los trenes y que no alertaron de ninguno cuando pasaron los trenes anteriores al Iryo accidentado.

Óscar Puente ha mandado sus condolencias más firmes a los familiares y a las víctimas en un momento en el que "no hay palabras para consolar a quien ha perdido a un hijo, a un padre o a un hermano en un accidente de tren, un medio que tiene que ser absolutamente seguro, aunque la seguridad absoluta no exista".

También ha defendido el sistema ferroviario español al dejar claro que "lo que ha sucedido es verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional" y que espera que con el tiempo se deje atrás este episodio y que no incida en la percepción de seguridad de la red.

Respecto a la reapertura de las vías, el Ministro de Transportes ha asegurado que dependerá de diversos factores pero que hoy lo prioritario "son las víctimas, heridos y posibles fallecidos que pudieran quedar ahí" y que es donde volcarán todo el esfuerzo.

