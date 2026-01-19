Espana agencias

Tranquilidad en la estación de Huelva, con escasa actividad

Huelva, 19 ene (EFE).- La estación de Huelva presenta poca actividad esta mañana después del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), mientras que se ha habilitado un punto de información y atención a familiares y allegados de Protección Civil y Cruz Roja en la Policía Local de Huelva.

Algunos de los familiares y allegados se han acercado a la estación para tratar de saber algo y se les ha ofrecido la posibilidad de ser trasladados a Córdoba; también se ha informado de ese otro punto de información habilitado en la Policía Local.

Además de ellos y de medios de comunicación, han acudido a la estación personas que debían viajar este lunes a Madrid y que han hecho cola ante la empresa de alquiler de coches como alternativa a su viaje.

Por otra parte, como la actividad ferroviaria hasta Sevilla sí se mantiene, también han acudido algunos pasajeros de los trenes de media distancia con destino y salida desde la estación.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Cruz Roja Huelva, ha explicado que la entidad desplazó ayer a la estación a un equipo de intervención psicosocial y un equipo sanitario, compuesto por unas veinticinco personas, para atender a los que se iban acercando e interesándose por sus familias.

"Allí vivimos algunas situaciones tensas, sobre todo porque había falta de información y le estuvimos acompañando durante toda la noche. Al final llegó un autobús que venía directamente desde Córdoba con algunas de las personas que no habían sufrido algunos daños, y tuvimos la oportunidad de acompañarles a sus domicilios", ha dicho.

Durante el día de hoy, se ha habilitado un grupo en las instalaciones de Protección Civil, junto a la Policía Local, "donde vamos a seguir prestando asistencia psicosocial y sanitaria a las personas que se vayan acercando".

Igualmente, La Guardia Civil ha abierto una Oficina en la Comandancia de Huelva para que los familiares directos acudan a denunciar y a aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos para su identificación. EFE

lra/bfv/bal

