Espana agencias

Trabajadores de petrolera de Perú inician huelga en rechazo a "privatización encubierta"

Guardar

Lima, 19 ene (EFECOM).- Los trabajadores de la empresa estatal peruana Petroperú comenzaron este lunes una huelga de 72 horas en rechazo a la reorganización de la petrolera, que consideran una "privatización encubierta", mientras que el directorio de la compañía aseguró la continuidad de las operaciones y el normal abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

La huelga nacional, convocada hasta el próximo miércoles, se desarrolló durante sus primeras horas sin que se reporten incidentes y con poca información sobre su impacto, que según los sindicatos de la empresa comprende a unos 2.600 trabajadores.

Al respecto, el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (Stapp), Pablo Tello, declaró al diario La República que la protesta busca alertar sobre las consecuencias del ingreso de capitales privados a la empresa, no solo para los puestos de trabajo, sino también en los precios de los combustibles.

"Acá no solo están en juego los puestos laborales, está en juego Petroperú y también la economía de Perú a corto, mediano y largo plazo", alertó.

Según el medio, la protesta de los trabajadores petroleros también es apoyada por el alcalde de la provincia norteña de Talara, Sigifredo Juan Zárate, y otras autoridades de distritos cercanos a la refinería del mismo nombre, que fue modernizada en los últimos años con una inversión de más de 6.000 millones de dólares.

Los sindicatos informaron que este martes participarán en una movilización que tendrá su punto de inicio en la Plaza Dos de Mayo, en el centro histórico de Lima, y que también contará con el apoyo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Por su parte, el directorio de Petroperú (liderado por Fidel Moreno Rodríguez como Presidente, e incluye a otros directores) sostuvo que, ante el inicio de la paralización, la empresa "mantiene la continuidad operativa de todas sus instalaciones y garantiza el normal abastecimiento de combustibles a nivel nacional". También aseguró que continuará "la atención regular al público en plantas, terminales y oficinas administrativas".

La empresa confirmó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les informó "sobre la improcedencia de la convocatoria a la huelga" y ratificó que continúa "implementando las medidas del proceso de reestructuración".

Los sindicatos rechazan lo que consideran una "privatización encubierta" de la empresa por parte del Gobierno y exigen la renuncia de la ministra de Economía, Denisse Miralles, a la que responsabilizan por la crisis interna que afronta la petrolera.

Miralles señaló en repetidas ocasiones que "Petroperú no se privatiza" y que el Gobierno busca "enfrentar una situación que no podía continuar", pero "manteniendo el control del Estado sobre sus activos".

La reestructuración de Petroperú ha sido encargada a Proinversión, la agencia del Gobierno especializada en atraer inversiones al país, que buscará dividir el patrimonio de la empresa en distintos bloques que concesionará a operadores privados para su gestión, con el objetivo de tener rentabilidades que permitan pagar la deuda.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cerúndolo derrota a Zhang y vuelve a segunda ronda

Infobae

Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Infobae

Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Infobae

Martín Etcheverry sobrevive a un 'maratón'

Infobae

41-6. Los Seahawks aplastan a los 49ers y avanzan al juego por el título de la NFC

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz