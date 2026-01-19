Espana agencias

Tolima sorprende al campeón Junior en Barranquilla

Bogotá, 18 ene (EFE).- Deportes Tolima y el campeón colombiano Júnior de Barranquilla reeditaron este domingo la final del torneo Clausura de 2025 con un sabor de revancha para el equipo visitante, que se impuso por 0-2 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo de Ibagué tomó ventaja con una definición de Juan Pablo Torres en el minuto 8, aprovechando un descuido en la salida del Junior, y amplió la diferencia en el 20 por medio de Jersson González, tras una acción ofensiva bien trenzada que volvió a dejar en evidencia a la defensa local.

Con esta ventaja, el equipo Vinotinto maniobró con orden y solidez en el complemento y obligó a Junior a buscar sin éxito alternativas en el banquillo, como el ingreso del delantero Luis Fernando Muriel.

Deportivo Pasto se impuso hoy por 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Departamental Libertad.

La primera fecha de la competición comenzó el viernes con el sorprendente triunfo de Llaneros sobre Deportivo Pereira, con un par de goles que incluyeron una eficiente definición de Daniel Mantilla y la conversión desde el punto penal de Jhon Vásquez.

El sábado América de Cali goleó por 3-0 al debutante Internacional de Bogotá, mientras que Atlético Nacional vapuleó por 4-0 a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot, con control de campo y aprovechamiento de sus ocasiones.

También se registraron triunfos de Jaguares de Córdoba por 1-0 sobre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga superó por 2-1 a Millonarios.

Más tarde jugarán en Bogotá Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.

La primera fecha del torneo colombiano cerrará este lunes, cuando Cúcuta Deportivo recibe al Once Caldas.

La Liga colombiana presenta este año un formato de todos contra todos sin fase de cuadrangulares, una adaptación aprobada por la Dimayor para agilizar el calendario en el año del Mundial 2026 y atender compromisos internacionales de clubes y selecciones. EFE

