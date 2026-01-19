Tirante logra su primera victoria en Australia

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista argentino Thiago Agustín Tirante, 103 en el ránking ATP, se hizo este lunes con el pase a segunda ronda tras derrotar al australiano Aleksandar Vukic, 78 del mundo, por 7-5, 6-2 y 6-2 , en su debut en el Abierto de Australia.

El argentino, que nunca había sobrepasado la fase previa de esta competición, debutó con una victoria sólida frente a Vukic tras una hora y 50 minutos de juego y se enfrentará en la segunda ronda al estadounidense Tommy Paul, 20 del mundo, tras la victoria del mismo contra su compatriota Aleksandar Kovacevic.

El encuentro fue más parejo en el primer set, en el que Vukic comenzó fuerte con su servicio, pero Tirante supo aprovechar los errores de su rival en los momentos clave para quedarse con el parcial.

A partir del segundo set, el argentino tomó el control del partido gracias a un saque muy efectivo y a su consistencia desde el fondo de la pista, lo que le permitió quebrar el servicio del australiano en varias ocasiones.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el argentino quedó eliminado en la ronda de clasificación frente al brasileño Joao Fonseca. EFE

(foto)