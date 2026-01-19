Temas del día de EFE Economía del lunes, 19 de enero de 2026 (19:00 horas)

ACCIDENTE TRENES

Madrid - Las autoridades se afanan en esclarecer las causas del "extraño" accidente de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz en el que hasta el momento han fallecido 40 personas, aunque se teme que esa cifra se eleve cuando se consiga acceder a los vagones que se precipitaron por un talud.

- Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente y garantiza protección para las victimas y sus familiares. (Texto enviado a las 15:48 horas)

- Renfe avisa de que las causas del accidente tardarán días en conocerse. (Texto enviado a las 10:07 horas)

- El tren de Iryo descarrilado se fabricó en 2022 y había sido revisado hace tan solo cuatro días. (Texto enviado a las 8:12 horas)

- (Documentación) El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España y uno de los peores de Europa en este siglo. (Textos enviados a las 9:45 y 11:57 horas)

UE PESCA

Madrid - El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero han acordado flexibilizar el reglamento europeo de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento "eficaz y compatible" con la operatividad de la flota.

- El sector pesquero ha protestado contra el nuevo reglamento de control de la Unión Europea (UE) con paros en todo el país.

FMI PERSPECTIVAS ESPAÑA

Madrid/Bruselas - El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado tres décimas, hasta el 2,3 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, que se sitúa un punto por encima del avance económico del 1,3 % pronosticado para la zona del euro, que ha mejorado una décima.

- La economía mundial crecerá el 3,3 % este año, según el FMI, dos décimas más que en la anterior previsión del organismo. (Texto enviado a las 10:30 horas)

- El FMI advierte del riesgo de las injerencias políticas en los bancos centrales (Texto enviado a las 12:23 horas)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - La compraventa de viviendas subió un 7,8 % interanual el pasado mes de noviembre, hasta 58.546 operaciones, y acumula en los once primeros meses del ejercicio 660.000 transacciones, una cifra que supera los datos de todos los ejercicios completos desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

FITUR 2026

Madrid - El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha señalado este lunes que las aerolíneas apoyan las grandes inversiones que prevé acometer el gestor aeroportuario Aena y consideran que son compatibles con tener una agenda tarifaria de nuevo de bajada.

- Garamendi afirma que el crecimiento turístico debe basarse en productividad y mejor empleo. (Texto enviado a las 16:16 horas)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - La confianza de los consejeros delegados de las mayores compañías del mundo en la evolución de sus ingresos en 2026 ha caído a su nivel más bajo del último lustro por el impacto de la IA, los aranceles y las ciberamenazas, según la encuesta que PwC ha presentado este lunes en el Foro de Davos.

- La volatilidad en las cadenas de suministro ya no es un problema temporal sino estructural, advierte en un informe el Foro Económico Mundial (WEF). (Texto enviado a las 10:53 horas) (Foto) (Vídeo)

- Cuaderno de Davos, día 1: Todo listo para la llegada de los grandes líderes. (Texto enviado a las 17:58 horas)

UE EUROGRUPO

Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, debaten las candidaturas para suceder al español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), en una reunión en la que intentarán consensuar un nombre, que después tendrá que ser confirmado por los Veintisiete.

GROENLANDIA EEUU

Bruselas - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas para abordar las relaciones transatlánticas a raíz de los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, indicó este lunes una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

- Claves de las posibles represalias de la UE contra EE.UU. si Washington impone aranceles a los países que se oponen a sus planes sobre Groenlandia. (Texto enviado a las 18:43 horas)

UE MERCOSUR

París - La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, encierra en realidad una diversidad de posiciones y matices que han quedado en parte ocultas por un debate con frecuencia muy acalorado.

CHINA PIB

Pekín - El Producto Interior Bruto (PIB) de China creció un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, con lo que repite la misma tasa del año anterior y cumple con el objetivo de la autoridades del país, gracias a la fortaleza de las exportaciones.

- La producción industrial en China creció un 5,9 % en 2025, 0,1 puntos más que el año pasado, mientras que la inversión en activos fijos se desplomó por primera vez desde 1989. (5:33 horas)

