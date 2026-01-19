Espana agencias

Tabilo dice adiós a la primera superado por Halys

Guardar

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista chileno Alejandro Tabilo, 79 en el ránking ATP, no logró este lunes su pase a la segunda ronda, tras ser derrotado por el francés Quentin Halys, 83 del mundo, por un 6-2, 6-2- y 7-6(2), en su debut en el Abierto de Australia.

Halys venció a Tabilo en la primera ronda del Abierto de Australia con un triunfo en 1 hora y 53 minutos. El partido empezó parejo, pero el francés fue más firme en los puntos importantes y se quedó con el primer set en el 'tie-break', lo que terminó marcando el rumbo del duelo.

Después de ganar ese set inicial, Halys tomó el control con su servicio y con golpes más agresivos desde el fondo, mientras Tabilo fue perdiendo precisión. El chileno intentó mantenerse en el partido, pero no logró sostener el mismo nivel bajo presión y cometió errores en momentos clave.

Con el saque como gran arma, Halys cerró el encuentro sin complicaciones y avanzó a la segunda ronda, donde se verá las caras con el ruso Daniil Medvedev, número 12 en el ránking ATP.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el chileno quedó eliminado también en primera ronda frente al español Roberto Carballés Baena. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Suspendida la circulación ferroviaria en la red de Rodalies tras los descarrilamientos

Infobae

Navone no puede con Medjedovic y se despide de Australia

Infobae

Los Mossos se desplazan a Gelida para iniciar la investigación del accidente de tren

Infobae

Auger Aliassme se retira lesionado; Borges, a segunda ronda

Infobae

Sánchez sigue la evolución del accidente de Gelida y se solidariza con las víctimas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta roja de la AEMET

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registra una treintena de heridos y muere un maquinista

Los primeros segundos del Iryo accidentado en Adamuz: la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha registrada en la ‘caja negra’

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

El servicio de Rodalies en Cataluña se suspende por completo “hasta nuevo aviso”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

DEPORTES

El Real Madrid consigue cambiar

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos