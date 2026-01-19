Tabilo dice adiós a la primera superado por Halys

Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista chileno Alejandro Tabilo, 79 en el ránking ATP, no logró este lunes su pase a la segunda ronda, tras ser derrotado por el francés Quentin Halys, 83 del mundo, por un 6-2, 6-2- y 7-6(2), en su debut en el Abierto de Australia.

Halys venció a Tabilo en la primera ronda del Abierto de Australia con un triunfo en 1 hora y 53 minutos. El partido empezó parejo, pero el francés fue más firme en los puntos importantes y se quedó con el primer set en el 'tie-break', lo que terminó marcando el rumbo del duelo.

Después de ganar ese set inicial, Halys tomó el control con su servicio y con golpes más agresivos desde el fondo, mientras Tabilo fue perdiendo precisión. El chileno intentó mantenerse en el partido, pero no logró sostener el mismo nivel bajo presión y cometió errores en momentos clave.

Con el saque como gran arma, Halys cerró el encuentro sin complicaciones y avanzó a la segunda ronda, donde se verá las caras con el ruso Daniil Medvedev, número 12 en el ránking ATP.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el chileno quedó eliminado también en primera ronda frente al español Roberto Carballés Baena. EFE