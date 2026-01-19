Suspensida la gala de los Premios María de Villota en señal de duelo

Madrid, 19 ene (EFE).- La duodécima edición de los Premios María de Villota, que estaba previsto que se celebrara este lunes en la sede del Comité Olímpico Español, ha quedado aplazada en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, según informa la organización, que lamenta "profundamente la tragedia".
En esta ocasión los premiados son el piloto de automovilismo Alex Palou, la jugadora de waterpolo Paula Leitón, el exseleccionador español de fútbol Vicente Del Bosque, la montañera Edurne Pasaban y el golfista José María Olazábal.
La organización está buscando una nueva fecha para entregar los premios que se anunciará próximamente. EFE
