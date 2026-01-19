Suspendida la inauguración de la exposición de la Supercopa por el accidente ferroviario

Castellón, 19 ene (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que debido al trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba, queda suspendido el acto de inauguración de la exposición sobre la historia de la Supercopa, prevista para este lunes a las 17:00 horas en la Casa del Caragols de Castellón de la Plana.

Asimismo, ha informado que queda cancelada la visita al CEIP Bisbe Climent en la que iba a participar la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez.

Ambas actividades se enmarcaban dentro de la Semana de las Supercampeonas, organizada con motivo de la celebración de la Supercopa de España femenina, que tendrá lugar en Castellón del 20 al 24 de enero.

Desde la Real Federación Española de Fútbol han publicado: "Queremos expresar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas, así como trasladar todo nuestro apoyo y ánimo a quienes se han visto afectados por este trágico suceso". EFE