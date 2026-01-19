SUMMA 112 recibe en la estación de Atocha a los pasajeros de los trenes accidentados

Madrid, 19 ene (EFE).- El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de hoy, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados.

Lo ha hecho junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.

En el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112.

Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.

Un total de 73 personas permanecen ingresadas en distintos hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, tras el accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 39 muertos. EFE

