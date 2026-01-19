Espana agencias

Selecciones de España y Alemania guardan minuto de silencio por víctimas accidente de tren

Guardar

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Las selecciones de España y de Alemania guardaron este lunes un minuto de silencio antes del inicio del encuentro del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Asimismo, los internacionales españoles, que ya están clasificados para la segunda fase del torneo con el máximo de puntos, lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas de un siniestro, en el que han fallecido al menos 40 personas y más de un centenar han resultado heridas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

50-68. El Lleida ridiculiza al Granca

Infobae

El Albacete-Barcelona, el martes 3 de febrero y el Betis-Atlético, el jueves 5

Infobae

Los países de la UE se reunirán este domingo tras los aranceles de Trump por Groenlandia

Infobae

Puente sitúa en el 2 de febrero la reapertura total de la conexión Madrid-Andalucía

Infobae

IU denuncia subida de precios en los transportes tras el accidente ferroviario en Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente pone fecha provisional

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz