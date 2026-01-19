Selecciones de España y Alemania guardan minuto de silencio por víctimas accidente de tren

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Las selecciones de España y de Alemania guardaron este lunes un minuto de silencio antes del inicio del encuentro del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Asimismo, los internacionales españoles, que ya están clasificados para la segunda fase del torneo con el máximo de puntos, lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas de un siniestro, en el que han fallecido al menos 40 personas y más de un centenar han resultado heridas. EFE