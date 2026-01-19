Seis comunidades en aviso por nieve, aludes, lluvia, viento y oleaje, con tres en naranja

Madrid, 19 ene (EFE).- Seis comunidades autónomas están hoy bajo aviso por nevadas, aludes, lluvia, viento o/y oleaje, con Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana en nivel naranja, por riesgo importante, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En nivel naranja está Aragón por nevadas y en amarillo (peligro bajo) por aludes y lluvias; por su parte, Cataluña se encuentra en naranja por temporal marítimo y lluvias, y en amarillo por aludes y nieve; en el caso de la Comunidad Valenciana, la alerta naranja es por nevadas a lo que se añaden avisos amarillos por lluvias y oleaje.

A estas tres comunidades se suman otras tantas con alertas amarillas: Baleares por lluvias, viento y temporal marítimo; Galicia a partir de esta noche por oleaje, y Canarias por viento y oleaje. Asimismo la ciudad autónoma de Melilla por mala mar.

En el prelitoral de Girona se prevén precipitaciones acumuladas en 12 horas de 120 litros por metro cuadrado. También lloverá con fuerza en el Ampurdán y en el litoral sur de Girona, con acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que ha activado alertas naranjas.

También están en naranja, por nevadas, las zonas de Gúdar y Maestrazgo (Teruel) por acumulaciones en 24 horas de 20 centímetros por encima de los 1.000 metros en la parte occidental y 1.200 metros en el resto.

Se acumularán asimismo esos espesores en el interior norte de Castellón a partir de 1.200-1.300 metros, en nivel naranja de riesgo.

A estos territorios se suman el Ampurdán y el litoral sur de Girona en alerta naranja por fenómenos costeros, ante la previsión de vientos marítimos de hasta 70 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar entre 8 y 10 metros de altura. También está en alerta naranja el litoral de Barcelona.

Este lunes amplias zonas del nordeste están en aviso amarillo por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de entre 60 y 80 litros por metro cuadrado en el trascurso de 12 horas.

Fuera de la península, en la sierra de Tramontana en Mallorca (Baleares) se acumularán por lluvias 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. También en el litoral norte de Castellón.

Por otra parte, las nevadas mantendrán en alerta amarilla al valle de Arán y Pirineo de Lleida, y al de Girona. Se prevén allí acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.400 metros.

En Canarias, las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera están en alerta amarilla por rachas máximas de 70 kilómetros por hora; las dos primeras además por temporal marítimo, hasta el mediodía.

Asimismo, varias islas en Baleares se encuentran bajo aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Por otra parte, el Pirineo catalán y el oscense están bajo alerta amarilla por aludes con nivel de peligro 4 por encima de 1.800 metros. EFE