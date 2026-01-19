Espana agencias

Sean McVay destaca carácter de Rams para superar la adversidad e ir a la final de la NFC

Redacción Deportes, 18 ene (EFE).- Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams, destacó este domingo el carácter que mostraron sus jugadores para superar el escenario más adverso en su visita a los Chicago Bears y avanzar a la final de la Conferencia Nacional (NFC), en la que se medirán a los Seattle Seahawks.

"Seguimos luchando sin darnos por vencidos, siempre creímos y al final sobrevivimos y avanzamos. Lo hicimos en el entorno más difícil, por eso estoy orgulloso de la determinación que mis muchachos demostraron en este estadio en el que hacía un frío de los mil demonios", dijo.

McVay se refirió a la victoria que obtuvieron en la ronda divisional en tiempo extra 17-20 sobre Chicago Bears en el Soldier Field, un campo congelado por las condiciones climáticas de 15 grados celsius bajo cero.

El entrenador aplaudió la capacidad de adaptación que sus jugadores han tenido en estos 'playoffs' en los que han superado a los Carolina Panthers, en la ronda de comodines, y ahora a los Bears, ambos juegos en calidad de visitantes.

"Estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho en estos dos partidos, en estadios muy complicados, pero no es suficiente, porque aún tendremos que mejorar mucho si queremos conseguir el resultado que deseamos contra ese equipo tan especial la próxima semana; ahora estamos felices por la oportunidad de volver al juego por el título", subrayó.

Los Rams visitarán el próximo domingo a los Seattle Seahawks, el mejor equipo de la Conferencia Nacional, el último obstáculo que resta en su camino a su segundo Super Bowl al frente del equipo.

"La semana entrante daremos un paso más. Sé que estamos emocionados de avanzar, pero no estamos satisfechos. Estos chicos tienen estándares altos, dan lo mejor de sí, pero no hemos llegado a nuestro límite", concluyó. EFE

