Se elevan a 39 los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

Meloni envía sus condolencias por el accidente en Adamuz, noticia que recibe "con gran tristeza" Diversos líderes internacionales, entre ellos Giorgia Meloni, Donald Tusk y Emmanuel Macron, han expresado solidaridad con España tras el trágico descarrilamiento de trenes en Adamuz, que causó al menos 21 muertos y más de 70 heridos