Se elevan a 39 los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

EFE

Meloni envía sus condolencias por el accidente en Adamuz, noticia que recibe "con gran tristeza"

Diversos líderes internacionales, entre ellos Giorgia Meloni, Donald Tusk y Emmanuel Macron, han expresado solidaridad con España tras el trágico descarrilamiento de trenes en Adamuz, que causó al menos 21 muertos y más de 70 heridos

Anisimova alarga su gran nivel y se sitúa en segunda ronda

Davidovich acelera a segunda ronda

Los Lakers respiran en Toronto, 'KD' supera a Nowitzki y los Hornets asaltan Denver

Roberto Bautista se hunde ante Shang

Alerta roja de la AEMET

Alerta roja de la AEMET por el temporal en Cataluña, en directo: sigue la última hora del riesgo de inundaciones en Girona por la borrasca Harry

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry: se registra una treintena de heridos y muere un maquinista

Los primeros segundos del Iryo accidentado en Adamuz: la llamada del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha registrada en la ‘caja negra’

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

El servicio de Rodalies en Cataluña se suspende por completo “hasta nuevo aviso”

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Vinícius responde a los pitos

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco