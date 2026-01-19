Schmucki abandona la dirección financiera de SIX, gestora de las Bolsas de Suiza y España

Ginebra, 19 ene (EFECOM).- La firma SIX, gestora de la Bolsa de Zúrich y las de España tras su compra en 2020 de Bolsas y Mercados Españoles (BME), informó este lunes de la marcha de su director financiero, Daniel Schmucki.

"Tras nueve años como director financiero y miembro del comité de dirección, dejará su cargo y buscará nuevas oportunidades profesionales fuera de SIX", destacó un comunicado de la empresa suiza.

Schmucki se incorporó a la firma en 2017 y bajo su liderazgo "el área de dirección financiera de SIX fue reestructurada y reorientada ampliamente, lo que supuso una importante contribución a la empresa", agregó el comunicado.

También recordó que fue con él en la dirección que SIX emitió el primer bono digital del mundo, "innovando y respaldando así la buena disposición sobre SIX en los mercados de capitales".

Schmucki seguirá desempeñando su cargo de director financiero hasta que se defina su sucesión y se pueda garantizar una "transición fluida", aclaró el comunicado de SIX. EFECOM