Scariolo traslada sus condolencias a las víctimas del accidente de Adamuz

Madrid, 19 ene (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, lanzó un mensaje de cariño y apoyo a las víctimas del accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), sumándose a las condolencias que trasladó el club con un comunicado.

El entrenador italiano, a través de la red social 'X', y en declaraciones al propio club este lunes, en la víspera del partido de la Euroliga ante el Olimpia Milán, quiso transmitir sus condolencias a los afectados.

"Estoy, como todos, horrorizado por el trágico accidente de Adamuz. Una línea que he recorrido cientos de veces en una Comunidad que es también la mía. Mi abrazo más fuerte para todas las personas heridas, y las que han perdido un ser querido en la tragedia", escribió Scariolo en redes sociales.

El actual técnico del Real Madrid fue durante cinco años, de 2003 a 2008, el entrenador del Unicaja de Málaga. Además, la Diputación de Málaga le nombró Hijo Adoptivo de la Provincia en 2016, de ahí su fuerte vinculación con Andalucía.

"Es una tragedia increíble. Solo podemos manifestar nuestro apoyo a las familias de las personas afectadas. Es mi región en España, una ruta que he tomado cien mil veces y seguiré tomando. Realmente, te cuesta pensar lo que ha podido pasar. Nuestro apoyo a todo el mundo que haya tenido un familiar en este accidente", declaró Scariolo al Real Madrid en la previa de la Euroliga.

El Real Madrid transmitió un comunicado a última hora del domingo en el que mostró "sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba".

Un total de 39 personas han fallecido, según han indicado a EFE fuentes de la investigación, y 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, tras el accidente de un tren que cubría el trayecto de Málaga a Madrid, tras descarrilar sus tres últimos vagones e invadir la vía contigua por la que circulaba otro convoy con destino a Huelva. EFE